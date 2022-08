Ile Maurice: Bilan de la Banque centrale - Des pertes de Rs 5,5 milliards en mai sur des actifs investis à l'étranger

La situation financière mensuelle de la Banque de Maurice (BoM) s'affiche de nouveau sur son site Web, avec des chiffres pour les mois de mai et juin. Cela, après deux mois d'absence, en mars et avril 2022. Comme des analystes financiers l'avaient anticipé, la BoM s'est retrouvée avec des pertes de Rs 5,5 milliards au mois de mai, liées à ses investissements à l'étranger, qui totalisaient Rs 134 milliards à la même période.

Du coup, la banque s'est retrouvée avec des capitaux propres négatifs de Rs 7,5 milliards, soit inférieurs aux Rs 10 milliards requis par la BoM Act pour soutenir sa position financière. Pour le mois de juin, aucun montant n'est signalé, la banque nous renvoyant aux clauses 11 et 47 de la Banque of Mauritius Act 2004 portant sur le transfert des réserves. Comprenne qui pourra...

Une comparaison du montant des réserves entre mai et juin montre qu'il a légèrement baissé, passant de Rs 3 milliards à Rs 2,5 milliards. Interrogé, Sameer Sharma, ex-cadre à la BoM et maintenant établi au Canada, s'appuie sur le récent rapport d'Article IV Consultations du Fonds monétaire international (FMI) pour soutenir que le niveau des réserves de la BOM est lié directement à l'évolution de la roupie face à la monnaie américaine.

"Si on analyse la hausse des réserves de la BoM ces 12 derniers mois, force est de constater qu'à la base, elle a été tirée par les emprunts étrangers couplés aux dépôts en devises étrangères des banques commerciales. La BoM les a comptabilisés dans ses chiffres de réserves internationales." Et il se demande pourquoi la BoM n'a pas cru bon de publier ses résultats financiers des mois de mars et avril. "Est-ce parce que les capitaux propres étaient négatifs ?"

D'où, d'ailleurs, l'insistance du FMI, invitant l'État à une recapitalisation de la banque centrale. Or, à la BoM, on nous fait comprendre qu'elle a déjà augmenté son capital de Rs 2 milliards à Rs 10 milliards en juillet 2020 pour renforcer sa situation financière. Quant aux dettes subies en mai, elles seraient liées à la volatilité du marché sur les principales places financières.

"Nous n'avons pas pu publier nos chiffres en mars et avril, vu que nos asset managers avaient pris un certain temps pour évaluer nos investissements dans une conjoncture économique dominée par l'incertitude et des risques", avance-t-on à la BoM Tower.

Pour d'autres analystes, à la base de cette situation de liquidités à laquelle est confrontée la BoM, il n'y a pas d'autre raison que celle du transfert de Rs 60 milliards au compte du Trésor public, largement critiqué par les spécialistes et les institutions internationales. Une lecture attentive de la situation financière de la BoM pour les deux mois montre par ailleurs qu'au 30 juin, la MIC Ltd disposait encore de Rs 35 milliards à être déboursées pour des projets à l'étude et que les actifs totaux de la banque s'élevaient à Rs 455 milliards.