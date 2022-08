Egypte: Le pays tient à promouvoir la coopération bilatérale avec l'Inde

Le ministère du Commerce et de l'Industrie tient à renforcer la coopération tous azimuts avec l'Inde, notamment dans les domaines économique, industriel et commercial, élargir et diversifier les échanges commerciaux, renforcer les liens entre les exportateurs et importateurs des deux pays en profitant des facilités offertes par leurs gouvernements respectifs en vue d'accélérer le rythme du commerce, a affirmé la ministre Névine Gamea.

Ceci est intervenu mardi durant la signature du PV de la 5e session du Comité commercial égypto-indien mixte, tenu au Caire en présence des responsables et représentants des ministères concernés des deux pays.

La ministre a réitéré l'importance d'activer le rôle du Conseil d'affaires égypto-indien dans le développement de la coopération économique commune, d'exploiter les pistes d'investissements comme le grand potentiel des deux pays et de donner corps à des projets qui contribuent à offrir des opportunités d'emploi et augmenter le taux de croissance économique pour l'Egypte et l'Inde.

Le comité commercial mixte, est un des mécanismes clés dans la promotion des relations économiques avec l'Inde, du renforcement de la coopération stratégique prévue, et l'exploitation de nouvelles pistes de collaboration notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, a fait savoir la ministre.

Mme Gamea a mis l'accent sur le rôle du comité précité pour assurer les besoins de l'Egypte des graines et produits agricoles stratégiques notamment à la lumière des amendements des règles d'importation du blé, et de l'accréditation de l'Inde, par l'Autorité des produits de base, comme pays exportateur de blé vers l'Egypte.

L'Egypte se soucie d'assurer un climat attirant des investissements en soutenant les entreprises indiennes opérant sur le marché égyptien ou désirant y investir, a t-elle ajouté, prévoyant que les relations des deux pays connaissant un bond qualitatif durant la période à venir notamment dans le domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable via de nouveaux investissements indiens après le renouvellement de l'accord renforçant les investissements.