Egypte: Projets et programmes pour la gestion complète des déchets solides

Le ministre du Développement local, Mahmoud Chaarawy, a affirmé lundi que l'Egypte avait adopté nombre de projets et de programmes pour la gestion des déchets solides afin que l'administration locale, le secteur privé et la société civile puissent soutenir les gouvernorats dans les phases de gestion complète des déchets solides.

Lors de sa participation en vidéoconférence au cours du 3e forum des villes africaines propres, tenu à Tunis, M. Chaarawy a indiqué que l'Egypte avait déployé des efforts pour développer le système des déchets solides de façon exhaustive, complémentaire et durable depuis 2019, dont le renforcement des opérations de collecte et de transport, ainsi que les opérations de traitement et d'élimination en toute sécurité et l'usage des technologies modernes pour traiter et recycler les déchets et les transformer en énergie.

Parmi les efforts figurent aussi le suivi, le contrôle et l'évaluation de la performance des employés ayant accordé ces services, et de sensibiliser le public à l'environnement et d'améliorer le comportement des citoyens en traitant les déchets en partenariat avec les ONG, a-t-il dit.