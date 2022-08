Gabon: ANFPG/ Bientôt "Les Trophées du Football Gabonais"

Dans un communiqué de presse, l' Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon (ANFPG) informe aux amoureux du ballon rond qu'elle va organiser la première édition de "Les trophées du Football gabonais". Nous vous donnons toute l'intégralité du message.

Communiqué de presse.

Objet : Organisation de la première édition de "Les Trophées du Football Gabonais"

Pour la première fois dans notre pays, l'ANFPG (Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon) et K- Consulting s'apprêtent à honorer et récompenser les joueurs qui se sont distingués durant cette saison sportive.

Pour cette édition,seront primés le Meilleur joueur gabonais de la saison du National Foot 1, ainsi que le Meilleur Gardien, le Meilleur entraîneur, le Meilleur Jeune, et aussi le Meilleur gabonais de l'étranger, notamment, récompensés par les Prix Théodore Zue Nguema (Meilleur joueur), Régis Manon (Meilleur buteur du championnat), Germain Mendome (Meilleur Gardien) et Da Costa Soares (Meilleur entraîneur) parmi les joueurs de première division uniquement.

Pour que cette élection soit faite avec les plus grandes garanties d'objectivité, nous avons constitué dès cette année un jury composé de personnalités et de journalistes reconnus pour leur activité et leur trajectoire dans le football gabonais, leur connaissance de ses acteurs et leur intérêt pour le football africain, si présent dans notre championnat, ainsi que le vote des capitaines de chaque équipe de première division qui seront considérés.

L'Anfpg compte également primer un acteur ayant joué un rôle important dans la lutte pour l'amélioration de travail des footballeurs et dans l'avancement de la lutte syndicale, sociale et éducative, qu'elle mène à travers le prix de l'engagement social et syndical Anfpg.

Les prix seront remis aux heureux élus le samedi 13 Août 2022 au Yoka Bar Lounge à partir de 17h00 sur invitation.

Recevez, nos salutations sportives chaleureuses.