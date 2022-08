Afrique: L'intelligence financière au coeur de la Master class animée par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla

La maitrise des sources de revenus nécessite certaines astuces pour l'atteinte de son autonomie financière. Mais comment y parvenir, comment y arriver pour cheminer sur la voie de la liberté boursière ? A ces différentes questions, Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid propose des pistes de solutions à travers ses master class.

Regards attentifs, cahiers et stylos en mains, les participants à la master class sur "l'éducation financière" prennent des notes pour appréhender comment maitriser leurs sources boursières. C'est d'ailleurs l'objectif visé par cette rencontre avec la Présidente l'Ong FinanceSolid, Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla. " L'éducation financière consiste à faire de meilleurs arbitrages avec la gestion de l'argent. Cette rencontre a pour objectif, de conduire tout un chacun à une autonomisation financière, chemin vers la liberté financière en d'autres termes" fait-elle savoir .

La conférencière explique par exemple que la femme commerçante au marché doit savoir dissocier le chiffre d'affaires, dissocier les bénéfices, le capital à réinvestir, l'épargne... "L'idée, c'est de les aider de manière pratique à savoir séparer l'argent qu'il faut pour réinvestir, l'argent qu'il faut pour épargner et bien sûr, le capital qui va servir à la consommation"poursuit -elle.

Une autre idée, souligne t-elle, c'est de pouvoir aider les femmes commerçantes à prendre le dessus sur les pesanteurs culturelles. "Nous sommes conscients que nous vivons dans un contexte particulier où les sollicitations sont énormes et l'on est prêt à mettre la main dans la caisse pour faire maigrir davantage les économies" . L'idée également, pour elle, c'est "d'emmener les femmes au foyer à se défaire de cette conception qu'un mariage est un fonds de commerce. C'est une erreur fondamentale qu'il faut casser" insiste t-elle.

La confiance en soi dans la gestion de ses finances

Le comment maitriser ou gérer ses finances a été évoqué et les pistes de solutions, proposées. Réussir à domestiquer ses sources de revenus fait appel à la notion de confiance en soi. La Présidente de l'Ong Malachie, Pépécy Ogouliguendé soutient que " Pour réussir, il faut avoir confiance en soi. Tout être humain qui veut réussir doit avoir une vision écrite, la capacité de gérer ses émotions, prioriser les projets de réalisation de soi".

Elle poursuit ses propos en appuyant que la confiance est cet outil ou cet ingrédient qui permet à l'homme ou à la femme de s'affranchir de la pression sociale, du jugement ou du regard des autres. On a besoin d'avoir son plan d'action sans attendre la caution de l'extérieur. "La confiance en soi, c'est ce moteur interne qu'on a de se dire, que je suis capable d'accomplir ce qui est dans mon plan d'action. La confiance en soi nous permet de nous détacher de l'idée de toujours vouloir plaire aux autres qu'à soi"conclut-elle.

A la sortie de cette master class sur l'intelligence financière, plusieurs participants ont dit avoir beaucoup appris des enseignements et des témoignages des uns et des autres. C'est le cas de Marina qui avait perdu confiance en elle et qui avait l'habitude de croire que l'argent est une mauvaise chose. "J'ai grandi dans un environnement où l'on nous a souvent dit que l'argent est pour des personnes de mauvaise foi. Des gens qui font de mauvaises choses. Mais en grandissant , je me suis rendu compte que ce n'était que de fausses croyances. L'argent est une nécessité, pas une finalité. J ai appris comment gérer mes finances et surtout comment me faire confiance" confesse t-elle.

Beaucoup comme Marina ont promis participer à d'autres master class. Ils estiment qu'à travers les témoignages des uns et des autres, l'on tire des leçons de vie. Des leçons de qui leur permettent d'aller de l'avant. Comme qui dirait : "Pour bien écrire, il faut avoir lu ceux qui ont bien écrit". Ils ont décidé d'apprendre par l'exemple. C'est pour eux, une méthode pédagogique qui les aiderait de marcher sur les pas de ceux qui ont réussi à bâtir une vie meilleure, une vie en mieux tout en ayant confiance en eux.