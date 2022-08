Sénégal: Elections législatives du 31 juillet Yewwi-Wallu proclame sa victoire, chiffres à l'appui

Après la guerre au niveau des urnes, place à la guerre de communication. C'est en effet le spectacle que se donnent les deux grands adversaires, notamment la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakaar et l'intercoalition Yewwi-Wallu.

En effet, après la sortie de la coalition BBY par la voix de sa tête de liste nationale Aminata Touré, c'est au tour de l'intercoalition d'apporter la réplique. Ainsi, contrairement à la déclaration de la coalition BBY, qui dit avoir remporté 30 départements à l'intérieur du pays et trois départements de la diaspora dont l'Afrique du Nord, les leaders de l'intercoalition par la voix du mandataire national de la coalition Yaw Déthié Fall ont balayé d'un revers de main ces déclarations. Selon ce dernier, les chiffres réels qu'ils ont en possession donnent à l'intercoalition Yaw-Wallu cinquante-cinq (55) députés sur les cent-douze qui étaient en compétition dans les départements. Poursuivant, Déthié Fall soutient que " si on cumule le nombre d'électeurs dans ces différents départements, ça représente 55% du fichier électoral. Et donc les départements supposés gagnés par BBY ne représentent que 45% ".

L'intercoalition Yewwi-wallu en conférence de presse hier, lundi 1er août 2022, a apporté sa réplique à la suite de la sortie de la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar se déclarant victorieuse du scrutin dans 30 départements à l'intérieur du pays et trois au niveau de la diaspora. Une manipulation inacceptable qu'ils ont démontrée, chiffres à l'appui.

" Madame Mimi Touré, vous l'avez suivi a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yaakaar en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays. Alors que dans le décompte des départements gagnés par BBY, elle a eu à introduire au moins trois départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le quarante-six qu'elle a pris comme dénominateur commun devrait passer à cinquante-quatre. Et elle devrait rapporter les trente sur cinquante-quatre. Et même sur ces trente proclamés ", a démontré Déthié Fall, mandataire de la Coalition Yaw en conférence de presse de l'intercoalition.

Evoquant la manipulation qui se trouve autour de cette déclaration, il dira : " Vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements dont Goudomp, Sédhiou, Tivaouane et Afrique du nord où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yewwi-Wallu pour dire la manipulation. Nous avons beaucoup de respect pour elle, mais on n'attendait pas à cette heure où les compilations se poursuivaient qu'elle sorte pour annoncer des chiffres dont elle n'en a aucune maîtrise ".

" Les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donne à l'intercoalition Yewwi-Wallu cinquante-cinq (55) députés sur les cent-douze qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Mais retenez qu'au moment où je vous parle cinquante-cinq des cent-douze députés qui étaient pourvus au niveau des départements reviennent à l'intercoalition ", a-t-il indiqué.

A en croire, l'initiateur de l'intercoalition Yewwi-wallu, " Ces départements que nous avons gagnés représentent si on cumule le nombre d'électeurs dans ces différents départements, 55% du fichier électoral. Et donc les départements supposés gagnés par BBY ne représentent que 45%. Ce sont des chiffres importants qu'il faudrait retenir. Nous avons pris les départements à grand potentiel électoral. Ce sont ces départements là, que nous avons gagnés. Ce qui fait que nous avons cumulé les départements qui font 55% de l'électorat là où eux ont gagné les départements qui font 45% de l'électorat.

C'est un chiffre qui montre qu'ils sont derrière l'intercoalition ". E de poursuivre :"Pourquoi ces chiffres sont importants ? C'est leur contribution sur la liste nationale. Parce qu'en plus des cent-douze députés, il y a cinquante trois qui sont affectés sur la liste nationale et la répartition dépendra du pourcentage obtenu par chaque coalition. Et avec les projections que nous avons aujourd'hui et qui vont se confirmer, nous aurons sur ces cinquante-trois au moins vingt-huit (28). Et si vous faites l'addition des 55 députés plus les 28, vous savez nettement que l'intercoalition aura 83 députés dans une Assemblée nationale qui compte 165 députés et par conséquent aura une majorité au niveau de l'Assemblée nationale ".

Expliquant par ailleurs le schéma mis en place, M. Fall fera savoir : " Le schéma, c'était de retrouver Macky Sall dans les départements avec une formule qui permettrait de contenir le mode de scrutin multiplicateur. Ce qu'on appelle un mode de scrutin multiplicateur, vous avez suivi ce qui s'est passé en 2017. 49% avaient voté pour Macky Sall. Moins de un Sénégalais sur deux. Et au niveau de l'Assemblée, il a obtenu les soixante-quinze pour cent des sièges, trois députés sur quatre.

Il n'y a pas eu de cohérence. Et si on devait rester dans le schéma où chacun resterait de son côté, il aurait encore bénéficié de ce mode scrutin multiplicateur et aller gagner majoritairement au niveau des départements et nous laisser disputer les places au niveau de la liste nationale. Et c'est ce qu'on a compris et on a apporté cette réponse politique, mathématique pour lui opposer ce mode de scrutin dans les départements, ce qui fait cette progression même si nous avons vu justement qu'il y a encore d'autres départements dans lesquels il y a des manipulations qui ont existé et nous suivons ca de très près ".