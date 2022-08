Congo-Kinshasa: Dramatique !

La comparution de Kabund devant la justice était venue clôturer une semaine émaillée par des événements malheureux en RDC. Entre les manifestations contre les éléments de la MONUSCO dans la partie Est du pays suivis des tirs à balles réelles et morts d'hommes, les tensions persistent. Assez, ça suffit ! Nous en avons assez de compter des morts par myriades. La République démocratique du Congo, gâchette du continent africain, ressemble de plus en plus à un cimetière à ciel ouvert. Surtout dans sa partie fragile de l'Est qui est souvent l'objet des massacres et tueries alimentés par des groupes armés terroristes.

En vue de rechercher la paix et stabiliser cette partie de la RDC, l'inefficacité de la MONUSCO dans cette quête a poussé la population de Goma à manifester. Et dire "Non" à la MONUSCO ne devrait pas faire appel au meurtre, aux casses, aux pillages ni à tout autre acte de vandalisme. Cette attitude est condamnable à qui veut la paix. Piller la base de la MONUSCO n'est pas la solution. Et cela ne peut qu'être dénoncé et condamné. Aussi, cela ne devrait pas pousser les éléments de la MONUSCO à tirer sur les populations congolaises.

Pas du tout. " Face à ce comportement inqualifiable et irresponsable, les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui a d'ores et déjà commencé en collaboration avec les autorités", a confirmé la voix autorisée du Gouvernement des warriors.

Le drame survenu à Kasindi au Nord-Kivu doit interpeller. Aux dernières nouvelles, le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, a initié une enquête pour établir les responsabilités, connaitre les motivations d'un tel forfait et obtenir des sanctions sévères à l'encontre des casques bleus incriminés qui sont, du reste déjà aux arrêts.

En dehors de ce cadre, prière de ne pas tomber sans aucun doute dans le piège des ennemis. Les agissements et réaction de certaines personnes, de tireurs des ficelles qui s'hasardent et se permettent d'attacher ces évènements malheureux. La balle est dans le camp du Gouvernement pour remettre l'ordre et éviter un drame.