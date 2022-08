Afrique: Séminaire des organismes de prévoyance Sociale de la Zone CIPRES/CNSS - Un véritable pari gagné pour Jean Simon MfutiKiaku

La Caisse nationale de sécurité sociale de la République Démocratique du Congo a accueilli, du 25 au 29 juillet 2022, le séminaire des responsables en charge de la formation et du développement des compétences des organismes de prévoyance sociale de la Zone de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en abrégé. Il ressort de ces travaux la nécessité pour la CIPRES de concevoir une politique commune de formation cohérente, adaptée et efficiente pouvant permettre aux organismes de prévoyance sociale de disposer des ressources humaines compétentes et capables de participer à la promotion et à l'émergence des régimes de sécurité sociale durables. L'activité s'est déroulée à Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe, en présence des plusieurs personnalités du pays ainsi que de l'inspecteur Marco Andria Manalina, représentant personnel de Madame le secrétaire Exécutif de la CIPRES.

Jean Simon Mfuti Kiaku, Directeur Général a.i de la CNSS, a estimé que "l'amélioration professionnelle à travers la formation et le Développement des compétences représente une dimension essentielle de la gestion des organismes de prévoyance sociale".

"La meilleure performance de ces organismes est généralement le reflet de la qualité du capital humain dont ils disposent", a-t-il ajouté.

Selon lui, il est illusoire de penser développer la sécurité sociale sans se préoccuper de ses animateurs, des personnes qui, au quotidien, travaillent d'arrache-pied pour fournir des services et prestations divers en vue de garantir la viabilité et la pérennité de leurs régimes.

"Je suis heureux de constater que les participants ont mené avec responsabilité les débats et échanges ayant débouché sur des résultats combien éloquents pouvant relever les défis de la problématique de formation et de développement des compétences", a lancé Jean Simon Mfuti Kiaku, qui a tenu à féliciter les séminaristes pour le travail abattu durant les cinq jours des assises.

" Je voudrais à cet égard, mesdames et messieurs les séminaristes, vous féliciter pour votre totale participation et pour la qualité de vos interventions". Pour lui, les objectifs de la CIPRES à l'issue de ce séminaire ont été raisonnablement atteints.

Dans son discours de clôture, le Directeur de Cabinet, Représentant personnel de son Excellence Madame la Ministre de l'emploi, travail et Prévoyance Sociale a réitéré la volonté du Ministère à accompagner les acteurs de la sécurité sociale de la République Démocratique du Congo dans cet élan, du reste, salutaire pour tout projet de développement.

Il a exhorté par ailleurs, les délégations venues de partout en Afrique pour prendre part à ce séminaire, à être les caisses de résonnance qui porteront les recommandations pertinentes issues du présent séminaire auprès des décideurs pour impulser les changements attendus.

Signalons que plusieurs pays Africains ont pris part à ces travaux. Il s'agit du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Comores, Bénin, Niger, RDC, Congo, Gabon, Togo, Côte d'Ivoire, Tchad, Quinée Bissau, Mali et le Sénégal. Deux experts du centre Africain de management et de perfectionnement ont également accompagné les réflexions.

De 48 acteurs du domaine de ressources humaines qui ont participé aux travaux, il ressort les recommandations suivantes : harmoniser le niveau requis d'entrée et de sortie à l'IMDS, renforcer les actions d'appui à l'endroit des OPS, de mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation, de sensibiliser les OPS à s'orienter vers les centres des formations labélisés, de vulgariser les différents outils juridiques et comptable de la CIPRES et la création d'un centre de formation crée par la CIPRES.