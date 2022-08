Afrique: Adhésion massive au CDER, 1500 femmes soutenues - Gael Bussa encourage l'autonomisation des femmes

C'est un pari gagné pour le député national Gael Bussa Obambule. En vue de soutenir l'entrepreneuriat féminin et répondre favorablement à l'appel du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi sur l'autonomisation des femmes congolaises, l'Honorable Gael Bussa a financé les projets et petits commerces de plus de 1500 femmes de la commune de Ngaliema, afin d'augmenter leurs fonds de commerce et lancer certaines d'entre elles dans l'entrepreneuriat. C'était au cours d'une réception qui a eu lieu samedi 30 juillet 2022, à Ngaliema Telecom.

Accueilli par une foule immense et accompagné jusqu'au lieu du rendez-vous, la base naturelle de l'ancien Rapporteur du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale a témoigné d'un soutien sans faille au Secrétaire nationale de la jeunesse du parti CDER de l'autorité morale Jean-Lucien Bussa. Plusieurs femmes et jeunes ont par la même occasion fait le choix d'adhérer à ce parti politique qui prône les valeurs démocratiques.

Le député national Gael BussaObambule a signifié que son acte s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui œuvre également pour l'autonomisation des femmes congolaises. "Il s'agissait ici de la structure Les "Amis de Gael Bussa", une structure mise en place par les amis qui ont eu l'idée de soutenir le projet que nous avons mis en place, aujourd'hui nous avons pensé venir en aide à toutes les mamans de notre structure qui, chaque jour, se battent pour nourrir leurs enfants.

Nous nous sommes dits, en répondant à l'appel du Chef de l'Etat, celui de l'autonomisation des femmes, soutenir l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes filles, il était très important de venir en aide à ces mamans, apporter notre soutien financier et matériel pour leur permettre de renforcer leurs entreprises et pour certaines de commencer à faire le business, ou bien les affaires, que chacune dans sa maison, son foyer, se sente indépendante financièrement et cela dans le but de contribuer aussi au développement de notre pays", a renseigné le député Gael Bussa.

Et de renchérir : "Nous encourageons les femmes congolaises à être entreprenantes afin de s'éviter toute forme de dépendance notamment, financière. Notre initiative va s'étendre dans d'autres communes du district de la Lukunga dans les jours qui viennent".

A la suite de cette cérémonie, plusieurs femmes bénéficiaires de ce geste ainsi que des jeunes ont décidé d'adhérer librement au CDER, parti politique cher au Ministre du Commerce Extérieur, Jean Lucien Bussa. "Nous commençons d'abord par les féliciter parce qu'elles ont fait un choix, celui du Courant démocrates rénovateurs, parti politique qui a une vision, des objectifs, qui a des valeurs, et des ambitions, aujourd'hui nous sommes dans un parti politique pour amener le pays de l'avant, pour réaliser certains projets de la vision d'un parti politique, il faut être dans un parti politique, pour que lors des élections nous puissions avoir les députés nationaux qui votent les lois et ces lois sont appliquées au niveau du Gouvernement.

Nous félicitons les mamans qui sont venues et demandons à celles qui n'ont pas encore fait un choix d'un parti politique et qui n'ont pas encore adhéré, de rejoindre le Courant démocrate Rénovateur parti cher à l'autorité morale Jean Lucien Bussa, Ministre du commerce Extérieur", a conclu l'ancien Rapporteur du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale.