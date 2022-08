Congo-Kinshasa: Cherté de la vie quotidienne des congolais - Les FPAU invite le Gouvernement à trouver des solutions palliatives

Après avoir scruté le fond des sorties médiatiques de ces certains politiques dont celui de l'ancien président a.i de l'Udps, les FPAU estiment qu'elles frisent l'irresponsabilité. Sur un ton sec et un gestuel qui affirment leur détermination, les FPAU ont, dans leur déclaration politique du 28 juillet 2022, lue par Me Richard Bondo, rapporteur adjoint des Fpau, condamné avec la dernière énergie ce genre de comportement affiché par l'Ancien Président a.i de l'UDPS et ancien Vice-président de l'Assemblée Nationale, l'Honorable Jean-Marc Kabund d'une part, et d'autre part, certaines autres personnalités politiques qui viole l'éthique dans la pratique de la politique en République démocratique du Congo.

Soucieuses de la situation sécuritaire à l'Est du pays, les FPAU ont encouragé le Chef de l'Etat à pousser la pression militaire afin que la paix sociale revienne en RDC. Elles ont, par ailleurs, invité le Gouvernement à trouver les solutions pouvant atténuer la cherté de la vie quotidienne des congolais qui s'observe dans le panier de la ménagère. Les FPAU tirent la sonnette d'alarme sur les élections : "résolument engagées dans les élections de 2023, demandent à la population de rester vigilante pour ne pas céder aux tentations de tout bord durant cette période".

DECLARATION POLITIQUE DES FORCES POLITIQUES ET SOCIALES ALLIEES A L'UDPS

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS, réunies en session extraordinaire, ont suivi avec attention l'actualité de l'heure, polluée par des nombreuses conférences de presse et interview dans la ville de Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo et font la déclaration que voici :

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU", observent avec regret les attaques tendant à la nuisance et au discrédit vis-à-vis du Président de la République Institution sacrée constitutionnellement, méritant respect et considération, initiées par l'Ancien Président a.i de l'UDPS ancien Vice-président de l'Assemblée Nationale l'Honorable Jean-Marc Kabund d'une part, et d'autre part, certaines autres personnalités politiques et notent que, ce genre de comportement viole l'éthique dans la pratique de la politique en République démocratique du Congo.

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU", condamnent avec la dernière énergie ces genres de pratiques frisant l'irresponsabilité dans le Chef d'un homme d'Etat, hélas ! devant manifester une centaine retenue pour l'intérêt supérieur de la Nation et les mettent en garde quant à ce, pour que ce genre de comportement ne se répète plus dans l'avenir.

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU", soucieuses de la situation sécuritaire à l'Est du pays, encouragent le Chef de l'Etat à pousser la pression non seulement diplomatique, mais aussi militaire afin que la paix sociale y revienne.

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU" recommandent au gouvernement de ne pas baisser les bras dans la recherche des solutions pouvant atténuer la cherté de la vie quotidienne des congolais, qui s'observe dans le panier de la ménagère, crise issue de la guerre de la Russie face à l'Ukraine.

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU", résolument engagées dans les élections de 2023, demandent à la population de rester vigilante afin de ne pas céder aux tentations de tout bord durant cette période.

Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo

Que vivent les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS

Nous vous remercions.