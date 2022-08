Afrique: Coupe arabe des nations U20 et U17 - Les Fennecs U20 passent au dernier carré

La Tunisie U20 a buté sur un onze coriace et un arbitre inflexible... Après deux " clean sheet " en préambule de la Coupe arabe U20, la sélection tunisienne des moins de 20 ans est tombée en quarts de finale face à l'Algérie (0-1). Lors d'un derby équilibré et intense, le onze de Najeh Toumi a été piégé vers la demi-heure de jeu par un but de la tête, signé Belhadj Chekal Affari.

La Tunisie n'a pas démérité lors de ce derby haut en couleur et s'est vu refuser deux buts par l'arbitre de la rencontre, le premier pour une main inexistante et un second suite à une charge sur le gardien algérien.

Egypte-Algérie : choc des demies

Lors des quarts de la compétition, la Palestine est venue à bout de la Jordanie grâce à la loterie des tirs au but (5-4), alors que la rencontre s'est achevée sur une parité (1-1) lors du temps réglementaire.

Aussi, l'Arabie saoudite a composté son ticket pour les demies suite à un succès par la plus petite des marges (1-0) contre le Yémen. Enfin, lors de l'autre choc des ¼ de finale, les Pharaons égyptiens ont fini par battre les Lions de l'Atlas (2-1) et passent ainsi au dernier carré où ils croiseront le fer avec la Palestine. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Egypte et l'Algérie.

U17 : le graal arabe au menu

L'équipe de Tunisie U17 participera à la Coupe arabe des nations U17, du 22 août au 8 septembre 2022, en Algérie. Les Aiglons sont dans le groupe B aux côtés du Yémen, de la Libye et d'Oman. La composition des autres groupes est la suivante :

Groupe A : Algérie, Palestine, Emirats arabes unis, Soudan.

Groupe C : Maroc, Irak, Comores, Mauritanie.