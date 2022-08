Tunisie: Dynamique festivalière

Avoir la grande affluence que connaissent, ces derniers jours, les spectacles offerts par les divers festivals à travers l'ensemble de la République, même si certains de ces spectacles n'ont pas été à la hauteur des attentes du public, on a l'impression que les Tunisiens ont renoué avec leurs traditions ancestrales, celles de vivre pleinement la saison estivale dont les soirées sont conçues généralement comme des moments de joie, de bonheur et de fête partagés.

Et ce qui est impressionnant dans le comportement des Tunisiens en cette saison estivale chaude, voire trop chaude, sur les plans politique et plus particulièrement économique, est bien cette capacité dont on a réussi à faire montre en parvenant à réunir les conditions même limitées pour s'offrir des moments de répit, de réconfort fort nécessaires et impérieux dans le but de pouvoir recharger les accus et se préparer à affronter les prochains mois restants de l'année 2022, l'année de tous les défis que l'on est condamnés, tous, à remporter, même si l'on évolue sur différents horizons et l'on se comporte sur la base d'agendas divers.

Ainsi, les touristes qui commencent à fréquenter doucement mais sereinement le site Tunisie et à redécouvrir ses immenses richesses sont-ils en train de retrouver en les Tunisiens ces qualités cardinales d'un peuple ouvert sur l'autre, désireux d'échanger et déterminé à mériter de son statut de partenaire à part entière dans la dynamique internationale de progrès et de modernité ?

La saison estivale 2022 apporte, en effet, à travers la dynamique culturelle qui s'est emparée du pays, jusque dans ses régions les plus éloignées, la preuve éclatante que la fibre créative et la propension au dépassement et à s'illustrer sont toujours vivantes auprès des Tunisiens qui n'attendent, en effet, que les opportunités idoines pour faire éclater leurs talents et montrer au monde qu'ils sont capables de produire, de travailler et de s'illustrer.