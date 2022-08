Tunisie: Arnaque en ligne - Attention aux fausses publications !

Offres de vente en ligne, notamment sur les pages " facebook " et certains autres réseaux sociaux proposant des articles " fake " à de potentiels clients qui peuvent tomber dans le piège, de fausses publications auprès de certains utilisateurs de ces réseaux sociaux demandant une aide financière tout en simulant une maladie grave... Les annonces et les publications de ce genre sont très fréquentes sur ces pages, de nos jours, et les faux annonceurs ont un seul but : piéger des victimes, ramasser de l'argent et faire de l'arnaque...

Ce fléau qui ne cesse de s'amplifier de plus en plus est dû certainement à l'émergence de nouvelles technologies de communication qui ont visiblement facilité la tâche à plusieurs " mendiants en ligne " et les a aidés à pouvoir monter des scénarios de toutes les couleurs, inventer de fausses histoires pour pratiquer leur escroquerie et piéger les utilisateurs des réseaux sociaux. Et les exemples ne manquent pas !

Plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ont été confrontés, un jour ou un autre, à des histoires publiées qui ne tiennent pas debout.

De faux profils arnaqueurs, se cachant sous une fausse identité, la plupart du temps, publient des histoires imaginaires dans des groupes de soutien, tout en simulant une maladie grave, suscitant de la sorte la compassion auprès des lecteurs de l'annonce afin de ramasser de l'argent et avoir une aide financière pour se faire opérer ou se soigner d'une maladie imaginaire.

L'arnaqueur, ne manquant pas d'imagination et alimentant son histoires avec des documents afin de convaincre ses potentielles victimes de la véracité de son histoire, demande à ce que l'argent soit versé sur son compte bancaire...

D'autres arnaqueurs pratiquant de la mendicité en ligne suivent parfois une autre stratégie mais le but reste le même ! On vous propose un article à la vente via les réseaux sociaux et, une fois la commande passée, l'argent est versé, l'annonceur disparait complètement sans jamais expédier la commande à son client et sans jamais donner de ses nouvelles !

On peut lire notamment ce genre d'histoires sur les pages facebook et ce sont souvent les internautes " victimes ", tombées dans ce piège qui dénoncent ces arnaqueurs afin d'alerter les autres utilisateurs pour ne pas tomber dans le même piège. Nombreuses sont les victimes qui se sont trouvées dans cette situation et se sont fait arnaquer sans pour autant vérifier l'identité de l'annonceur de la publication.

Pour se protéger de ce genre d'arnaque et d'escroquerie sur le net et éviter de devenir une potentielle victime, il est primordial de rester vigilant et de ne pas verser de l'argent avant d'avoir reçu sa commande, par exemple, de vérifier l'identité et la réputation du vendeur... .