Mali: Garantie Partielle de Portefeuille - Collaboration panafricaine entre SOLIDIS et Mali

L'Etat malien et la Banque mondiale sont en train de lancer le projet de Promotion de l'Accès au Financement, de l'Entreprenariat et de l'Emploi au Mali.

Ce qui comprend, notamment, le volet " mécanisme de partage des risques et renforcement de capacités des MPME " ou bien le mécanisme de la Garantie Partielle de Portefeuille (GPP). La gestion de ce volet est confiée au Fonds de Garantie pour le Secteur Privé (FGSP) qui est un établissement financier malien.

Au travers de ses solutions de garanties individuelles et de portefeuille, ce Fonds partage déjà les risques des banques maliennes sur les crédits accordés aux micros, petites et moyennes entreprises ou industries de ce pays. La collaboration panafricaine entre SOLIDIS et son confrère malien en matière de gestion du programme de Garantie Partielle de Portefeuille a été sollicitée par la Banque mondiale. En effet, ce premier est reconnu en Afrique en la matière. Il a déjà partagé ses expériences avec ses confrères Burkinabés et Guinéens en leur offrant une assistance technique.

Constater de visu.

Une équipe technique au sein du staff du Fonds de Garantie pour le Secteur Privé malien conduite par son directeur général, en la personne de Moustapha Adrien Sarr, vient ainsi d'effectuer des échanges d'expériences sur ce mécanisme de garantie avec les techniciens de SOLIDIS. Ce qui lui a permis de s'enquérir des informations sur les règles et les bonnes pratiques concernant l'opérationnalisation de la GPP, notamment en termes d'additionnalité et d'automaticité en vue de faciliter l'accès des micros, petites et moyennes entreprises maliennes aux financements bancaires.

Il faut rappeler que SOLIDIS est la première référence en matière de caution financière à Madagascar. Ce Fonds de Garantie mis en place depuis huit ans par l'Etat en partenariat avec la Banque mondiale, est également connu en Afrique comme le pionnier du mécanisme de Garantie Partielle de Portefeuille (GPP). C'est l'une des raisons qui incite la délégation malienne issue de son établissement financier FGSP à effectuer une visite d'échange auprès de SOLIDIS à Madagascar. L'objectif consiste à constater de visu l'opérationnalisation de ce programme, a-t-on conclu.