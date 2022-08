Madagascar: Rallye - Slalom Yacco 2022 - Trois victoires d'affilée pour Juan Tovonen Jr

Juan Rakotojohary a encore survolé les débats de la troisième manche du championnat de Madagascar des slaloms baptisée Slaloms Yacoo, ce week-end sur le circuit de l'hippodrome Bevalala.

Jamais deux sans trois ! Connu sous le sobriquet de Juan Tovonen Jr, le sociétaire du club FMMSAM a terminé premier à bord de sa Renault Clio Motul au classement général avec un cumul de 3:34,64. Sur le parcours comprenant notamment deux pistes A et B, le jeune pilote a rencontré un problème de transmission lors de la première journée du samedi qui a ensuite été aggravé par un mauvais temps.

Avec un chrono de 1 :49,03 sur la piste A et 2 :40,27 sur la piste B, il a été devancé par Aro Kiady du club Asacm au volant d'une Citroën C2. Tovonen Jr s'est ressaisi lors de la deuxième journée et après un travail acharné, il a réalisé le meilleur temps de 1 :47,03 et 1 :47,61 sur les doubles pistes. Ce qui lui a permis de remporter pour la troisième fois d'affilée la manche des slaloms après celle qu'il a arrachée à Antsirabe récemment. " La course était très difficile surtout face à mes grands adversaires. Cela m'a mis sous pression mais au final, je suis fier de mes résultats malgré les programmes que j'ai rencontrés au début ", a-t-il noté.

Francesco Andriantiana du TMF aux commandes de sa Citroën C2 se trouve à la deuxième place. Il a réalisé un temps de 1 :48,56 sur la piste A, et de 1 :49,40 sur celle de B, soit un cumul de 3 :37,96. Deux pilotes du FMMSAM ont été sur le podium car Tovohery Rakotojohary, le père de Juan Tovoven, sur une Clio Tsotra a occupé la troisième place avec un cumul de 3 :41,22. Aro Kiady était au pied du podium (3 :41,70) suivi de ses deux coéquipiers du club Asacm à savoir Ando Anthony (3 :43,91) et Frédéric Rabekoto (3 :44,89). Au total, 36 pilotes ont été au départ de cette troisième manche organisée par le club MSA. La course au titre reste indécise avant le prochain rendez-vous de la quatrième manche qui se déroulera les 27 et 28 août avec la Fédération du sport automobile, l'organisatrice.