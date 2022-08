Madagascar: Pandémie - Le vaccin anti-Covid-19 disponible chez des médecins libres

Les personnes qui souhaiteraient se faire vacciner contre la Covid-19 peuvent désormais se rendre chez les médecins privés. C'est une offre gratuite qui est uniquement disponible dans les cabinets médicaux ayant obtenu une autorisation du ministère de la Santé.

La vaccination contre la Covid-19 est ouverte chez le médecin traitant. C'est le cas dans le cabinet médical du Dr Domoina Rakotonoely à Ambondrona. Bien que les nouvelles contaminations liées à cette maladie aient connu une baisse, une file d'attente est toujours observée sur place. Certains sont venus pour se faire ausculter, d'autres pour se faire vacciner contre la Covid-19. " J'encourage le ministère à renforcer cette initiative et son partenariat avec le privé pour atteindre le maximum de cibles. Les personnes qui viennent dans mon cabinet ont le choix entre le Pfizer et le Janssen ", a-t-il indiqué.

Proximité.

Le ministère de la Santé publique a mis en place des vaccinodromes mais nombreux sont ceux qui estiment qu'il n'y a rien de mieux que de se faire vacciner chez son médecin traitant. De plus, les sites de vaccination disponibles ne se trouvent pas forcément à proximité de leurs domiciles. " Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon médecin qui connaît déjà mes antécédents médicaux. À cause de mon travail, je ne dispose pas d'assez de temps pour les allées et venues dans les sites de vaccination. J'ai donc pris rendez-vous chez mon médecin pour me faire vacciner samedi ", selon une patiente croisée dans ce cabinet sis à Ambondrona.

3.091.902.

C'est le nombre des personnes majeures qui sont actuellement ciblées par le ministère de la Santé publique dans le cadre de " la campagne de 100 jours " lancée officiellement le 12 juillet dernier dans la région Boeny. L'objectif étant de vacciner les personnes ciblées jusqu'en septembre. Cette campagne vise essentiellement les personnes âgées et celles présentant des comorbidités comme le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres maladies chroniques. À noter que Madagascar vise à vacciner 50,5% de la population soit plus de 14 millions de personnes.