Madagascar: Lutte contre les feux de brousse : Les actions de sensibilisation se poursuivent

MISY VOKANY NY FIARAHA-MIASA AMIN'NY ENY IFOTONY : LEHILAHY IRAY TRATRA NANDORO TANETY 1,5 HEKITARA

Lutte contre les feux de brousse : Les actions de sensibilisation se poursuivent

Du concret dans la lutte contre les feux de brousse. Des éléments de l'organe Mixte de Contrôle sont descendus dans les communes où l'on enregistre le plus de feux de brousse dans la région Atsimo-Andrefana. Plus exactement dans les districts de Morombe et de Toliara II où sous la houlette du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, des actions ont été menées depuis le mois de juillet, en collaboration avec la préfecture de Toliara II ainsi que les équipes respectives du gouvernorat de la région Atsimo-Andrefana de la Direction régionale de l'Agriculture et de l'Elevage (DRAE) et de l'ONG SAGE Fampandrosoana Maharitra.

Le tout avec l'implication active du fokonolona. Des actions font suite aux directives de la ministre de l'Environnement et du Développement durable quant à la nécessité de la sensibilisation des communautés locales sur les méfaits des feux de brousse. Les mêmes actions de sensibilisation ont été menées dans la région SOFIA. Et les résultats ne se sont pas fait attendre puisqu'un incendiaire a été appréhendé dans le fokontany d'Anjiajia dans la région SOFIA.

Un bel exemple de collaboration puisque l'arrestation de cet homme qui avait déjà incendié une surface de 1,5 Ha fait suite à la dénonciation et au témoignage des membres du Groupement des Adhérents au Reboisement (GAR). On rappelle que la ministre de l'Environnement et du Développement durable Marie-Orléa Vina était en visite dans la région SOFIA le mois dernier.