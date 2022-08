Madagascar: Académie Malgache - L'ambassadeur de l'Inde Abhay Kumar devient membre associé

L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar Abhay Kumar a été officiellement admis en tant que membre associé de l'Académie malgache, le vendredi 29 juillet dernier. Le vice-président de l'Académie malgache, Jean Ravalitera Rabenalisoa, a honoré l'ambassadeur avec un LambaMalagasy traditionnel pour lui souhaiter la bienvenue durant la cérémonie. Le président de l'Académie, François Rajaoson, quant à lui, a souligné que " L'ambassadeur Abhay Kumar a fait de nombreuses choses pour la littérature et les arts à Madagascar à travers ses livres de poésie et ses peintures ".

En rappel, il a écrit un livre sur Madagascar intitulé " The Magic of Madagascar ", qui parle des oiseaux et des éléphants qui existaient autrefois à Madagascar mais qui ont disparu, sensibilisant ainsi à la beauté unique de la flore et de la faune de Madagascar et à la nécessité de les préserver. Il a également fait des recherches littéraires sur les liens entre le malgache et la langue sanskrite. Enfin, il a organisé un événement culturel mensuel à l'ambassade sis à Antsahavola, durant lequel de jeunes écrivains malgaches échangeaient leurs écrits en malgache et traduisaient de la poésie indienne en langue malgache.

Justement, ce vendredi-là a été également organisée, la 17ème édition du programme littéraire mensuel La Lit Tanà. Onze poètes malgaches ont fait la lecture des traductions de poèmes indiens tirés du livre " 100 Great Indian Poems ", qui a été édité par l'ambassadeur Abhay Kumar, et qui a été traduit en malgache et en français. C'est durant cet événement que le vice-président de l'Académie malgache, Dr. Nalisoa Ravalitera, et la communauté des poètes et écrivains de Madagascar ont fait leurs adieux chaleureux à l'ambassadeur Abhay Kumar, en poèmes et chansons.