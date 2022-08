Madagascar: Salon du digital et de l'innovation - Les nouvelles technologies devenues incontournables pour le développement des entreprises

L'un des grands événements de la semaine dernière aura été sans conteste le salon du digital et de l'innovation qui s'est déroulé vendredi et samedi derniers au Novotel.

Les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies y ont démontré une panoplie d'offres en matière d'innovations technologiques devenues incontournables pour les entreprises.

Référence

Le salon du digital et de l'innovation se voulait en effet être la première référence à Madagascar pour les professionnels évoluant dans le domaine de la technologie. " Le monde ne cesse d'évoluer et force tout l'écosystème autour à suivre le rythme et à s'y adapter.

Le processus existant dans les entreprises se voit transformé par cette évolution technologique surtout dans sa manière de fonctionner et de travailler ", explique un responsable de Teknet Group, une des entreprises participantes au salon du digital et de l'innovation. " Notre participation à cet événement témoigne de notre volonté à apporter des solutions créatives, réfléchies et innovantes ", poursuit-il en précisant que " les savoir-faire numériques et les compétences des entreprises spécialisées peuvent énormément aider au développement des entreprises locales et internationales ".

Sécurité numérique

Les intégrateurs de solutions comme on appelle les entreprises opérant dans ce secteur sont capables d'offrir des services modernes en matière de sécurité numérique, de système d'information, de solutions d'identification ainsi que de sécurité physique et de sûreté. Même l'administration publique a recours aux services de ces entreprises. Teknet Group, par exemple, est le partenaire de la douane malgache dans le déploiement des body-scans dans les aéroports internationaux.

Grâce au système de vidéosurveillance, associé à des portiques, ces technologies innovantes sont en tout cas très utilisées dans les aéroports, les zones sensibles mais également en matière de sécurité urbaine. Parmi les dernières créations développées par Teknet Group figure également l'Anywhere Clock ID (ACI) un système qui permet aux entreprises d'avoir un outil portable de pointage de présence individuelle.

Grâce à ce système, l'entreprise peut contrôler à distance la présence de ses employés même dans les chantiers les plus reculés. Pour en revenir au salon de la technologie et de l'innovation, des entreprises participantes ont pu conclure des partenariats avec de potentiels clients. Preuve que ce ne sont pas les besoins qui manquent en matière de nouvelles technologies plus que jamais incontournables pour le développement des entreprises.