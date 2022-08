Madagascar: Administration publique - 100 élèves hauts fonctionnaires prônent le renouveau

La 29ème promotion de l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM) aspire à un véritable changement qui devrait se réaliser par la réforme de l'administration publique.

Ambitieuse !

C'est ce qui résume la 29ème promotion de l'Enam. Composée de 50 élèves inspecteurs du travail et des lois sociales, des 25 élèves administrateurs civils et 25 élèves de l'administration du service financier, elle a voulu montrer, avec les réformes que ces élèves souhaitent entreprendre, que l'heure est au changement dans l'administration publique. En effet, pour ces 100 futurs hauts fonctionnaires, il est temps de redorer le blason en apportant un renouveau dans le système d'administration publique.

" Le système actuellement utilisé dans l'administration publique a déjà passé son âge. Il y a besoin de renouveler ce système et nous sommes les porteurs de ce renouveau ", a indiqué Ranto Rasolonjanahary, élève de la section inspecteur du travail et lois sociales de cette 29ème promotion de l'ENAM.

Cette réforme s'appliquera dans différents domaines de l'administration publique, notamment dans la gestion des ressources humaines et des services financiers. Le " New Management Public " remplacera par exemple la bureaucratie. C'est un des cours enseigné au sein de l'ENAM pour appuyer cette nouvelle vision de l'administration publique. Le lifting semble trop utopique mais donnera probablement un nouveau souffle à l'administration publique et contribuera certainement au développement du pays. En effet, armés de leur solidarité et de leurs grandes ambitions, les élèves de cette nouvelle promotion comptent marquer d'un édifice leur apport au développement de Madagascar. Toutefois, la tâche ne sera que rude.

Anarchiques.

Les sortants de l'école d'Androhibe sont les futurs leaders du changement dans le fonctionnement de l'administration publique. En 32 ans d'existence, elle a formé plus de 25.000 élèves. Il forme des fonctionnaires de hauts niveaux, sans qui, certains domaines resteraient anarchiques.

Parmi tant d'autres, les sortants de l'ENAM sont des fonctionnaires agents diplomatiques et consulaires, inspecteurs d'administration pénitentiaire, inspecteurs des domaines et de la propriété foncière, inspecteurs du travail et des lois sociales, ingénieurs des services topographiques, auditeurs en administration territoriale, en gestion publique ou encore en marchés publics. En commençant leur parcours depuis le 4 avril, ces élèves devraient retrousser leur manche pour pouvoir espérer des résultats.

Il est d'ailleurs à souligner que malgré que l'administration publique soit un acteur clé du développement, sa lourdeur et son manque de célérité ont toujours constitué des facteurs de blocage et l'administration s'est déjà engagée dans une réforme d'envergure à travers différents programmes depuis 2014 sans que ceux-ci aboutissent à des véritables résultats. Conjuguées avec des calculs purement politiques, les réformes se sont toujours heurtées à l'hostilité, tantôt, des dirigeants, tantôt, de la population.