Afrique: Eliminatoires CHAN TotalEnergies 2022 - Le Togo prêt pour le Niger

A un mois de sa double confrontation face au Niger pour une nouvelle qualification pour le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies, Algérie 2022, le Togo s'annonce prêt.

C'est le sélectionneur Jonas Komla qui l'affirme. Dimanche à la fin d'un second match amical face à la Côte d'Ivoire soldé par une défaite 2-3, le technicien annonce que lui et son équipe sont prêts pour affronter le Mena. " Nous sommes prêts. Aujourd'hui, il y a eu peut-être des ratés mais, je préfère les avoir en match amical que dans la compétition officielle. J'ai mon équipe en tête mais une équipe ce n'est pas que onze joueurs. On doit aussi avoir des doublons", a affirmé le technicien.

Le coach des Eperviers s'exprimait après une défaite de son équipe.

Après le revers trois jours plus tôt (3-1 pour le Togo), la Côte d'ivoire a entamé ce second match avec plus d'agressivité. Dès la 25e minute, les Eléphants obtiennent un penalty mais le tir d'Anicet Oura est arrêté par Wassiou Ouro-Gnéni. Mais la Côte d'Ivoire et obtient l'ouverture du score à la 33e par Sankara Karamoko. Le même attaquant revient six minutes plus tard pour son doublé. Les hommes de Haidara Soualiho dominent cette première partie mais vont encaisser une réduction du score. Dans les arrêts de jeu de la première partie, Thierry Abbuy transforme un penalty pour permettre au Togo de souffler pendant la pause.

Au retour des vestiaires, les Togolais effectuent de nombreux changements pour changer la donne. Les Ivoiriens tiennent bon et vont alourdir la marque grâce à Kader Coulibaly. Les Eperviers entretiennent l'espoir par Dove Wome qui trompe Charles Folly. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Score final : 3-2.

Cette rencontre ponctue le second stage des Eperviers dans la perspective de sa double confrontation face au Niger, comptant pour le dernier tour des éliminatoires du CHAN, Algérie 2022. Le Togo affronte le Mena fin août début septembre pour s'offrir une deuxième qualification consécutive pour la compétition continentale après Cameroun 2020. Un premier stage en juin dernier avait conduit les hommes de Jonas Komla en Algérie pour deux matchs amicaux face aux Fennecs. Une défaite 0-1 et un match nul (0-0) ont sanctionné ce stage.