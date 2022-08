Afrique: Afrobasket U18 - Égypte, Mali, Sénégal, Bénin et Tanzanie attendus ce jour

À 48 heures du coup d'envoi de l'Afrobasket U18 filles et garçons, les équipes participantes commencent à être au grand complet.

Balai à l'aéroport d'Ivato. Cinq nations participantes à l'Afrobasket U18 débarquent en terre malgache ce jour. Il s'agit de l'Égypte, du Mali, du Sénégal, du Bénin et de la Tanzanie. La moitié des équipes participantes sur les 13 engagés est arrivée au pays.

L'Égypte, le Mali et la Tanzanie sont représentés chez les garçons et les filles tandis que le Sénégal et le Bénin sont uniquement qualifiés du côté des garçons.

Sitôt arrivées au pays, ces délégations ne vont pas chômer et vont tâter directement le parquet de la salle du Petit Palais et du Palais des Sports de Mahamasina. Le décor est déjà planté dans cet antre du basket malgache qui accueille sa 6e édition de l'Afrobasket.

Selon le programme d'entraînement publié par le comité d'organisation, les sélections masculines malgaches et rwandaises ont deux séances ce jour, une dans la matinée et une dans l'après-midi.

Les basketteurs égyptiens s'entraînent au Palais des Sports et les filles à la salle du Petit Palais à 17 heures. Les deux équipes maliennes entrent en scène à 18 heures.

Le Sénégal et la Tanzanie effectuent leur séance à 19 heures et le Bénin à 20 heures. Pour les deux sélections malgaches, le staff technique passe à la revue finale des effectifs avant la publication finale de la liste des sélectionnés. Les 12 joueuses et joueurs des Ankoay seront connus demain.