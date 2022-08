Guinée: Koubia - Des femmes assiègent la préfecture et pour cause...

Des femmes de la préfecture de Koubia issues de diverses structures féminines ont assiégé la préfecture lundi 1er aout 2022.

Motif de leur colère l'attribution d'une enveloppe de (0 millions de francs à des structures locales préalablement identifiées alors qu'elles ne sont pas du lot des choisies.

Mamadou Diallo secrétaire générale en charge des collectivités décentralisées à la préfecture de Koubia nous a confié ce qu'il suit :

" On ne maitrisait pas la situation, on a préféré les écouter, nous avons appelé les sages surtout qu'elles étaient venus voir les sages, ces derniers sont venus avec le maire et certains cadres, on leur a expliqué le processus et comme tout s'est passé au niveau de la région on n'avait pas notre mot à dire... "

Fatoumata Binta Diallo directrice préfectorale de l'action sociale était déjà rentrée quand les manifestantes ont déferlé mais elle rappelle qu'il n'y a eu que 6 groupements retenus à Koubia pour 50 millions chacun.

La bonne dame signale que ce matin encore les manifestantes sont avec le préfet.

Dans la journée du lundi, les femmes en effervescence ont refusé de parler aux medias pour simplement donner la chance à une rencontre prévue pour cet après-midi.