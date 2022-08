Gabon: Union Sportive d'Oyem - Le président actif à cœur ouvert

Le président de l'Union Sportive d'Oyem a tenu une conférence de presse dans les locaux du club. Touré Asseckobiang est revenu sur la saison sportive 2021-2022 du club, et les difficultés rencontrées par cette institution. Tout d'abord, le président des unionistes a entamé avec les problèmes liés à la préparation de l'équipe. En moins de trente jours, un délais très court, il se devait de mettre sur pied une équipe compétitive au sortir de deux années marquées par le Covid-19. Convaincre le coach Pascal Kossi était le premier grand chantier de cette saison, et ensuite trouver des joueurs performants.

Ce qui a été difficile selon lui, dans la mesure où il faut avoir les moyens conséquents pour convaincre des top players. Ce que l'USO n'a pas malheureusement.

Le nerf de la guerre a eu raison du club d'Oyem. En effet, s'agissant des défections dans le bureau Exécutif, Touré Assekobiang n'a pas manqué de souligner cet aspect. Celui qui organise deux réunions par semaine avec ses collaborateurs explique qu'il n'a jamais rien caché aux membres. Des bilans se font régulièrement, et si certains n'assistent pas à ses assises, il n'est donc pas surpris de voir certains ne pas se retrouver. Il fustige le fait que ceux qui l'accusent aujourd'hui, ne font pas souvent partis des réunions du bureau directeur, et donc ils parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas.

Touré Asseckobiang affirme avoir reçu de la Linaf la somme de 20 millions de francs CFA. En travaillant avec ses collaborateurs, ces deniers se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de 5 millions de plus pour boucler la saison. Hélas, le bureau directeur n'a pu trouver que 15 mille francs CFA. Surpris de voir ce désintéressement, le président actif a alors, à lui tout seul pu rassembler les 5 millions exigés. 11 millions ont été remis au comptable en début de championnat, en plus d'une commission pour le suivi de la procédure du paiement des joueurs et autres dépenses.

Pour ce qui est du litige avec Daladier Hubert Minang fils, Touré Assekobiang a révélé les discussions qu'il a eu avec l'ancien président du club et du flou qu'il entretenait dans leur relation. Le président actif de l'USO voulait en effet remettre le club à DHM, mais il n'aurait pas joué franc-jeu, et les découvertes faites avec le Ministre de la Santé ont dissuadé Touré Assecko de travailler avec l'ancien président du club. "Minang est membre d'honneur du club et non président fondateur, puisque depuis la descente en D2 de USO plus personne n'était président d'honneur après le Ministre Eboué, alors que Minang ne s'improvise pas président fondateur", a affirmé Touré Asseckobiang.

Étant aussi le quatrième président de l'histoire du club, il s'est rendu compte que les opérateurs économiques n'arrivaient pas sponsoriser le club parce que les statuts et autres dossiers n'étaient pas conformes, car trop de flou selon le Minsitre Guy Patrick Obiang Ndong avec lequel il a travaillé sur la régularisation de la situation de USO.