Maroc: Persistance du temps chaud ce mardi 02 août 2022

Rabat — Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour ce mardi 02 août 2022:

- Persistance du temps chaud a localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et l'intérieur de Souss et des provinces Sud.

- Formations brumeuses et bruines par endroits sur les côtes.

- Ondées éparses et orage isolé sur le haut Atlas.

- Chasse-poussières locales sur l'intérieur des provinces Sud.

- Rafales de vent localement assez fortes sur les provinces Sud.

- Températures minimales de l'ordre de 16/20°c sur l'Atlas, de 18/23°c près des côtes, de 26/32°c sur Tadla, Rhamna, Tansift, l'intérieur de Souss, Chiadma, le Sud-Est et l'Est des provinces Sud et de 21/26°c partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur le Sud et variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral Atlantique, devenant localement agitée à forte le soir entre Laâyoune et Dakhla.