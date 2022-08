Maroc: ANDA - Accompagnement de l'installation de 290 projets aquacoles en 2021 (ministère)

Rabat — L'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA) a assuré l'accompagnement de l'installation de 290 projets aquacoles autorisés en 2021, dont 223 projets localisés au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, selon le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ces projets permettront la création de près de 4.365 emplois directs pour un montant d'investissement global d'environ 6,82 milliards de dirhams (MMDH), précise le ministère dans un communiqué sur la 19ème session du Conseil d'Administration de l'ANDA, tenue le 25 juillet dernier, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Et d'ajouter que ces nouveaux investissements vont contribuer à diversifier l'offre en produits de la mer avec un volume additionnel à terme de plus de 199 mille tonnes.

Soutenant cet élan et compte tenu des potentialités avérées des côtes nationales pour le développement de nouveaux projets aquacoles, l'Agence a lancé le 03 mars 2021, un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) dans 5 régions du Royaume, à savoir Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Oriental, présentant une offre de 300 parcelles en mer d'une superficie totale d'environ 6.000 ha.

Les nouveaux projets sélectionnés à l'issue de ce processus viendront renforcer le portefeuille des projets aquacoles et hisser davantage le rang de ce secteur aquacole dans l'économie nationale.

Une nouvelle offre aquacole de 3.985 ha répartis sur 197 parcelles a été ouverte à l'investissement le 04 avril 2022 et concerne les régions de Casablanca Settat, Marrakech Safi, Guelmim-Oued Noun (Province de Tan Tan) et Laâyoune-Sakia El Hamra, qui se sont récemment dotées de plans d'aménagement aquacole régionaux.

Par ailleurs, l'ANDA a lancé du 06 juin au 07 novembre 2022 deux AMI pour le développement de l'algoculture dans la lagune de Marchica. Le premier, adressé aux investisseurs nationaux et internationaux, concerne 24 parcelles de 16 hectares chacune. Le second, destiné aux jeunes porteurs de projets de la Région de l'Oriental et aux coopératives de marins pêcheurs opérant dans la lagune de Marchica, porte sur 05 parcelles de 16 hectares chacune.

Le Conseil d'administration a été informé de l'avancement de la mise en œuvre du programme de l'appui sectoriel au profit de 114 projets bénéficiant d'un soutien financier, mobilisés par le Département de la Pêche Maritime, à hauteur de 129 s de dirhams (MDH), pour l'acquisition des équipements et l'installation des fermes aquacoles des femmes, des jeunes et des marins pêcheurs en vue de leur inclusion dans le tissu entrepreneurial.

L'Agence a amorcé la conception de deux programmes d'accompagnement financier auprès de deux bailleurs de fonds. Il s'agit de la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque Mondiale. Les deux programmes, d'un montant respectif de 20 millions d'euros (M€) et 10 M€, ont pour vocation de booster la compétitivité du secteur aquacole à travers l'accompagnement des projets d'investissement tout au long des maillons de la chaîne de valeur.

L'ANDA accorde une grande importance au développement des compétences en aquaculture à l'échelle nationale.

A cet effet, en plus des fermes déjà installées à des fins pédagogiques, un programme de mise en place d'une station de démonstration/formation aquacole est en cours de lancement à Sidi Ifni dans le cadre de la coopération entre le Département de la Pêche Maritime, l'ANDA et la FAO, avec un financement conjoint des Ambassades de la Norvège et des Pays-Bas, à hauteur de 2,5 millions de dollars. Ces installations pilotes sont appelées à servir de structures d'incubation des startups dans ce secteur.

Parmi les points de débat, les leviers structurants pour le développement du secteur aquacole, en diapason avec la stratégie du Maroc qui place l'aquaculture comme composante importante de l'économie bleue, et voué à jouer pleinement son rôle dans la souveraineté alimentaire du Royaume.

La mise en œuvre du cadre juridique et réglementaire, dont les lois ont été adoptées par la première chambre du parlement à l'unanimité, permettra de mettre en place les jalons pour un développement structuré du secteur dans toutes ses composantes.

Le déploiement d'un programme de formation dédié au secteur aquacole est considéré comme une priorité pour doter cette nouvelle filière de compétences humaines qualifiées sur toute la chaine de valeurs.

Quant à la dynamisation de l'investissement, aussi bien solidaire qu'industriel, il est tributaire de la mise en place de mesures incitatives adaptées aux particularités de cette activité capitalistique.

Le Conseil d'administration a examiné les comptes financiers de l'ANDA au titre de l'exercice 2021. Ces derniers ont été certifiés sans réserves par le commissaire aux comptes.