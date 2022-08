Congo-Brazzaville: Agriculture périurbaine - Des producteurs initiés aux nouvelles techniques d'irrigation

Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a procédé au lancement, le 2 août à Brazzaville, d'un projet FAO sur les bonnes pratiques d'irrigation. Destiné aux zones périurbaines, le nouveau projet agricole devra aider les maraîchers à mieux gérer l'eau pour accroître leur production.

Le Congo est l'un des trois pays de la sous-région bénéficiaires du projet initié par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont le but est d'améliorer la production agricole en zones périurbaines. " Appui à l'intensification durable de la production à travers des systèmes de culture protégés, adaptés, et à la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'irrigation en zones urbaines d'Afrique centrale " est l'intitulé intégral du projet qui vient d'être lancé avec le soutien de l'agence onusienne.

Les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet (pouvoirs publics, les partenaires onusiens et les producteurs de la ceinture maraîchère de Talangaï, dans le sixième arrondissement de Brazzaville) ont été conviés à la session inaugurale, pour être sensibilisés aux résultats attendus de l'initiative et à l'élaboration d'une feuille de route. Les participants ont aussi partagé leurs expériences sur les systèmes de culture protégés et adaptés et sur les bonnes pratiques d'irrigation.

Il faut ajouter que l'essentiel du projet couvre le maraîchage qui se pratique dans de petites structures en périphérie des villes avec des niveaux de production faibles. D'après la représentante résidente de la FAO au Congo, Yannick Ariane Rasoarimanana, le projet d'irrigation permettra à terme une utilisation efficace de l'eau, la gestion de la fertilité des sols, l'introduction des cultures à valeurs élevées, le contrôle des ravageurs et les maladies touchant les plantations.

Lançant les activités du nouveau projet, le ministre en charge de l'Agriculture a fait état du développement agricole dans le pays confronté à plusieurs défis parmi lesquels les mauvaises conditions d'exercice de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. " Le Congo a des atouts pour y arriver. Cependant, les problématiques de l'irrigation et de l'utilisation de l'eau, une agriculture moins moderne impactée par le changement climatique, le manque de systèmes de culture adaptés, autant de contraintes qui impactent négativement les rendements de nos producteurs ", a-t- il relevé.

Tout comme son partenaire de la FAO, le ministre a émis le vœu de voir le projet favoriser la hausse de la production des légumes frais, les fruits...

Retenons que la finalité du projet FAO est d'arriver à accroître la capacité productive des systèmes de productions agricoles ; à sensibiliser les producteurs et formateurs aux opportunités de production sous-abri adaptées au contexte local ; et à élaborer un guide pratique servant de document de référence des cultures protégées.