Congo-Brazzaville: Championnat national de Judo - Plus de 200 athlètes attendus à Brazzaville

Après plusieurs années de suspense, les meilleurs athlètes des différents départements dans leurs catégories et versions vont s'affronter du 4 au 7 août au complexe sportif de Kintelé, dans le cadre du championnat national de judo. La plus grande compétition de judo au Congo marque son retour après plus de cinq ans d'absence. Le championnat national n'était plus organisé à cause de la crise qui a miné la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) durant un long moment. C'est, en effet, grâce au dynamisme du bureau exécutif et aux efforts de l'Etat que le judo va renaître de ses cendres.

Sous l'égide du ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, ce championnat regroupera les athlètes issus des départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Sangha, Niari, Bouenza, les deux Cuvettes, les Plateaux... Une sélection des Diables rouges cadets qui préparent les Jeux africains de la jeunesse participera aussi à ce championnat dans la catégorie des séniors. C'est une manière pour ces derniers de peaufiner leur préparation. Cette édition du championnat national est dénommée " Me Hilaire Ngouari", l'un des précurseurs du judo au Congo, décédé récemment.

Selon le président de la Fécoju-Da, Me Francis Ata, l'organisation de cette compétition, sponsorisée par Eco-Oil, permettra à l'équipe dirigeante de jauger non seulement le niveau des athlètes, mais aussi dénicher ceux qui pourront faire partie des équipes nationales. " Le bureau exécutif travaille nuit et jour pour le bien du judo. On parlera, à nouveau, du Congo à travers notre sport car le judo a toujours fait honneur à notre pays et nous sommes déterminés à réaliser des exploits, grâce à la contribution de tous ", a-t-il expliqué.

Les athlètes, pour leur part, estiment que cela marque le grand retour du judo, puisque toutes les conditions sont déjà réunies, notamment la mise en place des ligues et autres structures internes.

Notons qu'avant la tenue de ce championnat national, un séminaire de renforcement des capacités cognitives et techniques des officiels sera animé ce 3 août au gymnase Etienne-Monga.