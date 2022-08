Angola: Luanda revalide le titre national de karaté

Huambo (Angola) — La province de Luanda a revalidé, dimanche, le titre de champion national de karaté do, en remportant la 30e édition de la compétition, organisée à Huambo, dans les disciplines de kata et kumite, pour hommes et femmes.

Les karatekas de Luanda ont remporté 14 médailles d'or, six d'argent et six autres de bronze.

La deuxième position a été occupée par la province de Bié, avec une médaille d'or, une autre d'argent et trois de bronze.

Les hôtes (Huambo) ont complété le podium (3ème place), avec deux médailles d'argent et une de bronze.

Les combats, disputés par 140 athlètes durant trois jours, dans le pavillon polyvalent Osvaldo Serra Van-Dúnem, dans la ville de Huambo, ont également compté sur la participation des provinces de Benguela, Cabinda, Cuanza Sul, Moxico et Namibe.

L'épreuve a été précédée par la réalisation d'une action de formation de 14 arbitres et entraîneurs de niveau D et par l'assemblée générale ordinaire de la Fédération angolaise de la discipline.

L'édition précédente a eu lieu dans la province de Luanda, remportée par la province hôte.