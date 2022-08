Cameroun: Droits d'auteur - Rigobert Song protège sa célèbre " théorie du danger "

Le sélectionneur des Lions indomptables a obtenu la certification de sa célèbre formule sur le danger, auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Oapi), et la Société Civile des Droits de la Littérature et des Arts Dramatiques (Sociladra).

" Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger ! C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. C'est de cela qu'il s'agit ". Cette célèbre déclaration Rigobert Song est désormais une marque protégée à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (Oapi), ainsi qu'à Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques (Sociladra). Et elle appartient désormais au sélectionneur de l'équipe fanion du Cameroun.

Rigobert Song et ses avocats ont en effet procédé à une protection complète et globale de ce slogan devenu viral en prélude au barrage retour du Mondial 2022 qui a opposé le Cameroun à l'Algérie à Blida le 29 mars dernier. Ainsi, en plus du droit d'auteur, la célèbre théorie du danger de Song a été déposé comme marque pour les produits de la classe 25 (vêtements pour la pratique du sport) et pour les services de la classe 35 (Publicités) auprès de l'Oapi et lui confère désormais des droits exclusifs dans les pays membres, renseigne nos confrères de Camfoot.