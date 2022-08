Sénégal: Mercato - Chelsea en pourparlers avec Monaco pour le transfert de Malang Sarr

Selon Fabrizio Romano, Chelsea aurait entamé des discussions avec le club de Monaco pour un déménagement de son défenseur Malang Sarr.

Thomas Tuchel a déjà recruté Kalidou Koulibaly et est encore à la recherche de deux axiaux supplémentaires pour étoffer son effectif et pallier aux départs de Antonio Rudiger et Andreas Christensen. Pour faire donc de la place, le technicien allemand n'entend pas garder le défenseur français Malang Sarr. Alors la nouvelle de ce jour annoncée par le journaliste Fabrizio Romano va surement ravir le patron du banc de Chelsea. En effet l'AS Monaco tenterait de récupérer en prêt avec option d'achat Malang Sarr et le joueur serait favorable à l'idée de rejoindre la Ligue 1 Française. Dans le même temps, Fulham a également fait une offre à Chelsea. Les discussions sont donc engagées entre Chelsea et Monaco et les jours à venir nous situeront sur le dénouement.

Arrivé libre à Chelsea en aout 2020, Malang Sarr n'a pas réussi à s'imposer. Il a été prêté la saison 2020-2021 à Porto. La saison dernière, il a disputé 10 matches avec Chelsea. A 23 ans, il a besoin de temps de jeu et serait enthousiaste à aller voir ailleurs.