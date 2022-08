Guinée Equatoriale: Serie A - Sassuolo - " Maintenant sur le terrain je peux tout faire ", Pedro Obiang après un an d'absence

L'Equatoguinéen Pedro Obiang s'est confié sur ses problèmes cardiaques, après au moins un an passé hors des pelouses.

Le milieu de terrain de 30 ans de l'US Sassuolo s'est confié dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. " Je n'ai jamais été en danger de mort, mais j'ai eu l'occasion de me demander ce qu'était vraiment la vie. Avant, je pensais que c'était contenu dans le football et tout à coup c'était comme s'ils m'avaient tout pris. En réalité, le vrai " tout " que j'ai trouvé en dehors du terrain, jour après jour, au milieu des moments de souffrance et de tristesse . Je me suis levé, mon rythme cardiaque a beaucoup augmenté et la machine a transmis ce bruit. J'ai appris à quel point il est important d'être contrôlé. "

" J'avais peur d'arrêter, car le temps passait et j'étais découragé. Je suis resté à l'hôpital pendant 14 jours et au quatorzième, j'ai demandé à ma partenaire Alessia de m'apporter des élastiques et d'autres outils pour maintenir le tonus musculaire. Après le troisième mois, j'ai commencé à faire les tests de contrôle. Le premier s'est bien passé, le second moins. J'ai affronté et presque ... percuté les talentueux spécialistes de Mapei, qui en regardant les données m'ont invité à être patient. Au sixième mois J'étais persuadé que j'étais guéri. "

" Mais ce n'était pas le cas et j'ai commencé à penser à la retraite. Les médecins m'ont dit que ma vie était en jeu, ils avaient raison. Mais depuis que je suis enfant j'ai toujours couru après le ballon sans une journée d'arrêt. J'étais mentalement épuisé. Puis quand j'ai été mieux, je n'y croyais pas, j'ai demandé au médecin s'il était sûr. J'ai été dans de nombreux hôpitaux : à Modène, à Humanitas à Milan, à Padoue et enfin à San Raffaele à Milan. Maintenant sur le terrain je peux tout faire, j'essaie de ne pas en faire trop pour éviter les problèmes classiques après une longue inactivité. Et au poignet je porte une montre qui me permet de vérifier mes battements. "

" Après le troisième mois, j'ai cessé de me considérer comme un footballeur. Je me suis concentré sur la famille. Avant, il me semblait que je n'avais jamais le temps de faire autre chose, la vérité est qu'il y aurait du temps, mais je ne pouvais pas le trouver. Là Il y a beaucoup de choses importantes en dehors du football. J'ai monté une cave, la Cria Cuervos : pour l'instant on fait un blanc, un rouge et un rosé. Après mon premier match, on trinque tous ensemble dans le vestiaire. J'ai aussi appris à cuisiner. Je dois remercier de nombreuses personnes et en particulier Magnanelli, Peluso, Locatelli et Morata qui m'ont envoyé tant de messages. "

" Je pense juste à jouer et à m'amuser. J'ai une seconde chance et ce n'est pas une mince affaire. Sassuolo m'a soutenu et m'a attendu, j'espère être une ressource apportant de l'expérience et exploitant ma physicalité. Le vieux Pedro peut être utile. "