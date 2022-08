Madagascar: Orange Money - Baisse des frais de retrait jusqu'à - 30%

Orange Money Madagascar a baissé ses frais de transaction depuis hier. L'objectif annoncé est d'accompagner les clients dans un contexte économique difficile. " Pour redonner du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin, et pour faciliter les transactions du quotidien pour le plus grand nombre, les frais de retraits pour les montants fréquemment utilisés sont réduits, jusqu'à -30% ", a indiqué l'opérateur, dans un communiqué diffusé le 31 juillet. Selon ses représentants, les transactions sur mobile sont un levier de développement économique déterminant. Orange Money Madagascar entend donc réduire les freins à l'usage, notamment tarifaires, et continuer à étoffer sa gamme de services.

Depuis le début de la pandémie, Orange Money Madagascar et son réseau de cash points ont investi pour répondre présent chaque jour aux côtés des Malgaches, avec 6 initiatives phares lancées au cours des 12 derniers mois.

Initiatives.

Il s'agit du développement du réseau de cash points, permettant à chacun d'effectuer des transactions le plus proche de son domicile. La deuxième initiative concerne l'ouverture de nombreux corridors de transfert d'argent depuis l'étranger, pour permettre à la diaspora de soutenir efficacement famille et proches, avec le premier réseau de partenaires à Madagascar (notamment Orange Money Europe, Taptap Send, et Worldremit).

La troisième est la multiplication des liaisons avec banques et institutions financières (notamment Baobab Banque, Société Générale, ACEP), afin de permettre à nos clients d'effectuer leurs transactions sans se déplacer. La quatrième initiative est représentée par le lancement d'une nouvelle offre de crédit sur 60 jours, MBaobab, pour préparer ses projets et faire face aux accidents de la vie. Ensuite, Orange Money a également lancé Tahiry Be avec la PAMF.

Il s'agit de la première offre d'épargne bloquée sur mobile, rémunérée 5,5%. Et enfin, on peut citer le lancement d'une application mobile Android et iOS - la plus sécurisée du marché selon ses promoteurs - permettant d'accéder à ses services plus rapidement et à moindre frais. D'après les informations, la réduction des tarifs est menée conjointement avec les partenaires du réseau de distribution d'Orange Money et constitue une mesure supplémentaire pour rendre leurs services meilleurs sur tous les points.