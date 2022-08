Ile Maurice: Importation d'héroïne - Un Kazakh écope de 32 ans de prison

Ravil Khamikov, un Kazakh, âgé de 35 ans, a été condamné à 32 ans de prison pour importation de 6 976,7 grammes d'héroïne le 20 octobre 2017 à SSR International Airport, à Maurice. À l'ouverture du procès aux Assises, ce chauffeur de taxi avait plaidé coupable. Le verdict a été prononcé, hier, par le juge Luchmyparsad Aujayeb.

Poursuivis pour avoir tenté de prendre possession de cette drogue, Jean Patrice Thomas Begue, un habitant de Roche-Bois âgé de 20 ans, et Marie Linda Mannick, une habitante de Ste-Croix, âgée de 45 ans, ont écopé chacun de 12 ans de prison après avoir tous deux plaidé coupables. Une quatrième accusée, une Kazakhe âgée de 31 ans, Olga Istyufeye, a plaidé coupable sous une accusation amendée de trafic de drogue. Elle passera dix ans en prison.

Les accusés n°s 1 et 4 sont arrivés à Maurice le 20 octobre 2017 en provenance du Kenya. Comme ils semblaient nerveux, l'inspecteur Davedeen les a suivis. L'accuse n°1 a collecté un sac noir et l'accusée n°4 un sac marron. L'inspecteur les a interpellés. Interrogés, ils ont indiqué être venus passer des vacances au St-Regis Hotel, au Morne. Leurs bagages ont été fouillés et 6 976,7g d'héroïne y ont été découverts.

Les deux "touristes" ont accepté d'assister la police dans l'enquête. Ils se sont ensuite rendus au St-Regis Hotel, où la chambre 384 leur a été allouée. Ensuite, par des messages sur leur portable, les deux accusés ont reçu des instructions pour se rendre à la chambre 252 le même jour vers 8 heures. L'accuse n°1 a pénétré dans la chambre avec les deux sacs noir et marron, alors que l'accusée n°4 est restée dehors.

Munis d'un mandat de perquisition, les limiers de l'ADSU sont alors entrés dans la chambre 252 et y ont aperçu les deux Mauriciens, Jean Patrice Thomas Begue et Marie Linda Mannick. Le premier manipulait le sac noir. Il a indiqué à la police : "Mo matant Jina Prosper ki finn dir nou vinn pran sa dé valiz ladrog-la. Li finn donn mwa Rs 15 000 pou sa travay-la." Les quatre accusés ont ensuite été emmenés au quartier général de l'ADSU et la drogue ainsi que l'argent ont été saisis. La drogue saisie était estimée à Rs 104 650 500.