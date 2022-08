Ile Maurice: Hausse des prix - Lucky.mu paie vos factures, vous propose de faire le plein et vos courses...

Avis à ceux qui veulent tenter leur chance. Lucky.mu, qui a permis à des veinards, via un concours en ligne, de remporter Rs 5 000 quotidiennement, propose cette fois de remporter d'autres prix tout aussi alléchants. Avec la conjoncture actuelle, la souffrance des consommateurs, la plate-forme propose des idées cadeaux pour soulager le quotidien des Mauriciens et surtout leur porte-monnaie.

"Pour innover, Lucky.mu propose des cadeaux de lundi à vendredi et ils varient. Les lundis, on propose aux gagnants de faire leur plein d'essence pendant un an ; mardi. on propose de payer leur facture d'électricité et d'eau pendant un an ; mercredi, on offre un an de courses chez Super U ; jeudi, on offre un IPhone ; et vendredi, un voucher d'un an chez McDonalds", explique Mary Queenie, co-fondatrice de la plate-forme Lucky.mu. Sans compter que chaque jour, les Mauriciens peuvent également s'inscrire pour tenter d'empocher les Rs 5 000. Rappelons que la première gagnante à avoir touché cette somme, le 21 décembre 2021, était Devianee Gowreesunker.

Ainsi, pour pouvoir faire le plein pendant un an, les participants sont invités à jouer dans les booths mis en place dans les supermarchés U. L'initiative de Lucky.mu a été rendue possible grâce à des partenariats avec Super U, McDonalds, Shell et Mauritius Post Ltd, entre autres.