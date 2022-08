Ile Maurice: Connectivité - Emtel déploie son réseau 5G

Contrairement à son principal concurrent qui a déployé son réseau 5G pour les abonnés via mobile, Emtel a annoncé la couverture 5G pour ses clients Airbox et Airbox+. La raison : optimiser l'expérience à la maison pour le télétravail et pour toute la famille.

L'avantage de la 5G, c'est de bénéficier d'un débit amélioré, soit une connexion plus rapide. La 5G peut atteindre une capacité de 1 Gigaoctet par seconde et 500 mégabits par seconde en émission (upload). Emtel promet que sa connexion peut atteindre 1.8 Gigabits par seconde avec un temps de latence plus bas. L'autre avantage de la 5G : pouvoir capter une connexion en intérieur comme en extérieur sans aucun souci et intégrer davantage d'appareils sur une seule connexion.

Comment bénéficier de cette nouvelle offre ? Si vous êtes intéressés, il suffit de souscrire à un abonnement Airbox d'Emtel, en ligne ou en vous rendant dans une succursale. Il suffira alors de choisir votre offre, la zone de couverture et aussi si vous optez pour un plan prépayé ou poste payé.

Il faut savoir qu'actuellement, quelque 40 % de l'île sont couverts par la 5G d'Emtel, soit Goodlands, Grand-Baie Baie-du-Tombeau, Terre-Rouge, Calebasses, Ébène, Vacoas-Phoenix, Flic-en-Flac et Rivière-Noire, entre autres. Mais cela dépend des quartiers. Emtel compte étendre son réseau au fur et à mesure que les clients manifesteront leur intérêt pour se connecter au réseau 5G.

En attendant, si vous êtes un nouveau client, vous aurez le choix entre une offre poste payée et une offre prépayée. Pour la première, Airbox propose une offre basique de connexion 5G à 40 Mégabits par seconde (mb/s) pour Rs 1 200 par mois. Le volume de données mensuelles est de 3 Térabits (Tb) et lorsque ce volume sera épuisé, la vitesse sera réduite de 1 mb/s.

Tout client doit souscrire au forfait de base avant d'augmenter sa capacité de connexion et son volume de données. Exemple : il faut absolument avoir l'offre de 40 Mb/s et un top-up plan pour atteindre l'offre de 100 Mb/s, qui coûte Rs 1 600 par mois, pour un volume de donnée de 5 Tb. L'autre top-up plan permet d'atteindre 190 Mb/s pour un volume de 7 Tb au coût de Rs 1 800 par mois. Il ne sera pas nécessaire de réactiver le forfait tous les mois, il suffira alors de régler vos factures...

Parlons argent, justement. Pour un client poste payé, le routeur Wifi 5G est gratuit s'il s'engage pour un contrat de 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Il faut en revanche effectuer un dépôt de Rs 1 500 pour 12 mois, Rs 1 000 pour 24 mois et aucun frais pour 36 mois, soit trois ans. La caution sera remboursée lorsque vous retournerez le routeur 5G, en état de marche, bien entendu...

En sus de cela, les clients peuvent choisir d'autres options à leur connexion : soit ajouter de l'argent pour acheter un Wifi Extender, un téléphone fixe, les chaînes de Canal+ Maurice et une caméra CCTV. Bien qu'Emtel propose ses options additionnelles, l'opérateur ne sera pas responsable de la caméra CCTV, par exemple. En ce qui concerne les téléphones fixes, deux formules d'abonnement existent : prépayé à Rs 301 par mois avec des appels illimités de et vers les numéros d'Emtel et 400 minutes vers les autres opérateurs. Le forfait poste payé est de Rs 301, selon les mêmes conditions et renouvelables automatiquement.

En revanche, pour ceux qui vont choisir une option qui nécessitera l'intervention d'un technicien, il faudra débourser Rs 2 500 (contrat de 12 mois), Rs 2 000 (contrat de 24 mois) et Rs 1 000 (contrat de 36 mois).

Airbox 5G Prépayé

Pour les clients prépayés, trois offres sont disponibles : 40 Mb/s, 100 Mb/s est 190 Mb/s. Les coûts des forfaits mensuels sont de Rs 1 200, Rs 1 600 et Rs 1 800. Les clients prépayés, eux, devront débourser Rs 11 999 en une fois et devront réactiver leur forfait tous les mois à la fin de la validité. Cette réactivation se fait par E-Pin, sur le site web www.emtel.com, via l'app Blink et aussi par sms sur le 8284.

Migration de la 4G à la 5G

J'ai l'offre 4G d'Airbox comment je peux migrer ? Pour les clients prépayés, il faut changer de routeur qui est en vente à Rs 11 999 avec les trois offres mentionnées plus haut. En revanche, les clients poste payés devront débourser Rs 500 pour passer d'un routeur 4G à 5G pour un contrat de 12 mois. Alors que pour les contrats de 24 mois et 36 mois, aucun frais ne sera exigé. Pour l'ajout des options, les frais d'installations seront de Rs 1 500 pour les contrats de 12 mois et 24 mois. Alors que cela n'est pas applicable pour les contrats de 36 mois.

My.t mobile a lancé son réseau 5G il y a un an déjà

L'opérateur de téléphonie my.t mobile a lancé son réseau 5G le 29 juillet 2021 à Maurice. Les cinq zones de couverture sont : le Bagatelle Mall, La City Trianon, le campus de l'université de Maurice et la Cybercité d'Ébène. La capacité de connexion est de 1 Gbps. Pour en bénéficier, il faut s'enregistrer et changer de carte SIM et être dans une des cinq zones. Surtout avoir un smartphone compatible, soit l'iPhone 13, le Samsung S22 et le Huawei P40 Pro. À savoir que Chili, le troisième opérateur mobile, détient aussi une licence pour offrir les services internet 5G à Maurice.