Madagascar: Logement - Hausse des loyers dans la capitale

Après la hausse des prix du carburant, les propriétaires n'ont pas manqué d'augmenter leurs loyers.

Pour la plupart, cette hausse n'a pas été prévue, obligeant ainsi les locataires à déménager et chercher des maisons à la portée de leurs budgets. Mais là encore, c'est un véritable casse-tête car non seulement il faut trouver des logements qui conviennent aux familles, mais il faudrait surtout que ces logements soient à la portée de leurs moyens. Selon un agent immobilier dans le quartier d'Ambatolampy Antehiroka, le nombre de ses clients a connu une hausse depuis deux semaines environ.

" Le déménagement est une scène banale à chaque fin du mois mais elle a été amplifiée par la hausse du prix du carburant et la hausse des frais de transport. D'habitude, les clients exigent l'accessibilité en voiture ou en moto ainsi que l'emplacement de la maison. À cause de l'augmentation des loyers qui se situe en général aux alentours de 5%, le choix s'effectue en fonction de leurs moyens financiers ", a-t-il expliqué. Il a également fait savoir qu'à cause de leurs moyens très limités, les clients sont à la recherche du strict minimum en confort.

Administration. Très peu de locataires exigent un contrat de bail. Certains propriétaires profitent souvent de cette occasion pour augmenter les loyers ou renvoyer les locataires sans aucun préavis, selon toujours cet agent immobilier. De ce fait, croiser des charrettes remplies à ras bord de meubles et d'ustensiles de cuisine à chaque fin du mois est devenu habituel. Certains locataires ne se sont pas préparés et font appel à ce moyen de transport de marchandises qui est beaucoup plus accessible pour tous.