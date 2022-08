Madagascar: Amélioration de la qualité de l'éducation - Les engagements de Madagascar à définir

Les trois ministères en charge de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Formation avec l'appui des agences des Nations Unies à travers l'UNICEF et l'UNESCO organisent depuis hier au CCI Ivato le forum national de l'éducation. Les engagements de Madagascar en faveur de l'amélioration de l'éducation seront définis dans ce forum et seront par la suite présentés au sommet sur la transformation de l'éducation à New York en septembre.

Plusieurs réformes ont déjà été entreprises mais beaucoup reste encore à faire, selon la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala. Elle a entre autres cité la politique enseignante, la langue d'enseignement ou encore la réforme curriculaire " L'amélioration de la qualité de l'éducation est au centre de nos préoccupations.

La formation des enseignants ainsi que l'adéquation entre la formation et l'emploi seront prises en compte dans les changements que nous souhaitons instaurés ", a-t-elle indiqué. De son côté, la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Gabriella Vavitsara a indiqué que les descentes dans les régions seront renforcées pour identifier les besoins de chaque localité en matière de formation et pour que les offres puissent répondre à la demande et vice-versa.