Maroc: Ahmed Majdalani - Le soutien du Maroc a grandement contribué à la résistance des Palestiniens

Le ministre du Développement social dans le gouvernement palestinien, Ahmed Majdalani, a affirmé que le grand soutien apporté par le Maroc à la Palestine, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a grandement contribué à la poursuite de la résistance des Palestiniens et à leur survie sur leur terre.

M. Majdalani a déclaré dans un discours prononcé au nom de la présidence palestinienne lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade du Maroc à Ramallah, samedi à l'occasion du 23e anniversaire de la Fête du Trône, que tout le monde connaît le grand soutien apporté par le Maroc à l'Etat de Palestine dans divers domaines, en particulier le soutien financier qu'elle apporte au Comité Al-Qods, qui est principalement composé d'un don personnel de SM le Roi, ce qui contribue à la poursuite de la résistance du peuple palestinien et à sa survie sur sa terre.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle ont pris part le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, des personnalités officielles palestiniennes et des ambassadeurs accrédités auprès de l'Etat de Palestine, M. Majdalani a souligné que ce soutien fait l'objet de considération, de respect et de gratitude des dirigeants et du peuple palestinien.

Il a transmis les salutations du Président Mahmoud Abbas et ses félicitations à son frère Sa Majesté le Roi, à cette occasion, ainsi que les salutations des ministres et membres du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, qui ont beaucoup d'appréciation et de gratitude pour Sa Majesté le Roi, qui a des positions fermes en faveur des droits du peuple palestinien et défend la ville d'Al-Qods.

Il a salué le soutien qu'apporte le peuple marocain au peuple palestinien, soulignant que ce soutien est ressenti par chaque Palestinien qui se rend au Maroc, où il est chaleureusement accueilli et bénéficie de toutes les facilités possibles.

M. Majdalani a souligné que "les manifestations de soutien à la cause palestinienne et l'appui populaire marocain n'ont pas cessé depuis la naissance de la cause palestinienne jusqu'à ce jour.

Il a également mis en avant les relations solides qui unissent l'Etat de Palestine et le Royaume du Maroc qui a toujours soutenu et continue de défendre par tous les moyens possibles la cause palestinienne juste, ainsi que la profondeur des relations entre les deux peuples frères.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, a affirmé l'attachement des Marocains, Roi, gouvernement et peuple à la cause palestinienne juste, mettant l'accent sur l'engagement de Sa Majesté fondé et la position marocaine constante en faveur de la cause palestinienne, à travers une solution durable à cette cause juste, qui passe par l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et viable aux frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods- Est pour capitale, et l'attachement aux négociations entre les parties palestinienne et israélienne, comme seul moyen de parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit.

Il a ajouté que le Royaume du Maroc restera fidèle aux engagements qu'il a pris en matière de soutien aux droits des Palestiniens aux niveaux régional et international, notant que le Maroc et la Palestine partagent une caractéristique commune liée à la lutte pour l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale, à l'ombre de grandes difficultés et défis.

Le diplomate marocain a réaffirmé que le Maroc poursuivra également par le biais de Bayt Mal Al-Qods Acharif, et sous la supervision personnelle et directe de Sa Majesté le Roi, son soutien à la résistance des Maqdissis et à la mise en place de conditions appropriées pour leur vie décente, ainsi qu'à l'atténuation de l'impact de l'occupation à travers ses programmes et initiatives visant notamment à soutenir les droits arabes et islamiques dans la Ville Sainte et l'appui au financement de plusieurs projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du logement, et la préservation du patrimoine religieux et culturel d'Al-Qods Acharif.