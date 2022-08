Nigeria: United Bank for Africa a un nouveau directeur général du groupe Oliver Alawuba et de nouveaux dirigeants.

Nouvelle directrice générale, North Bank, Mme Emem Usoro ; président du groupe UBA, M. Tony Elumelu ; nouveau directeur général du groupe, M. Oliver Alawuba ; et nouveau directeur général adjoint, Muyiwa Akinyemi, lors de l’événement pour annoncer les nominations du nouveau GMD et directeurs exécutifs pour le groupe UBA, organisé lundi à la salle Tony Elumelu de UBA House, Lagos.

United Bank for Africa Plc, la banque panafricaine, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Oliver Alawuba au poste de directeur général du groupe, supervisant toutes les opérations bancaires du groupe à travers son réseau fort de vingt pays africains ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis.

Oliver Alawuba a rejoint UBA en 1997 et a occupé plusieurs de postes clés, notamment en tant que DG de UBA Ghana, DG de UBA Afrique et plus récemment, en tant que DGA pour le groupe.

: " Je suis très heureux d'annoncer qu'Oliver Alawuba sera le nouveau directeur général du groupe UBA. " a déclaré Tony Elumelu, président du groupe UBA. Oliver bénéficie d'une vaste expérience au Nigéria et dans les autres filiales africaines de UBA et est bien outillé pour faire avancer notre stratégie panafricaine et mondiale. Je ne doute pas qu'Oliver s'appuiera sur le legs de Kennedy Uzoka, qui a montré le chemin d'un leadership transformationnel en défendant une philosophie centrée sur le client ; en lançant notre vingtième filiale en Afrique, UBA Mali ; en acquérant une licence bancaire pour UBA au Royaume-Uni ; et en ouvrant notre quatrième succursale hors Afrique, UBA Dubaï, aux Émirats arabes unis ".

S'exprimant, Oliver Alawuba a réitéré son engagement pour son nouveau rôle de directeur général du groupe en faisant observer : " Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte de diriger cette grande institution et je tiens à remercier le président du Groupe UBA et les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour mener à bien ce mandat. "

Alawuba prend ses nouvelles fonctions à partir du 1er août 2022, sous réserve de l'avis favorable de la Banque centrale du Nigéria.

Muyiwa Akinyemi est pour sa part nommée directrice générale adjointe. Muyiwa a rejoint UBA en 1998, en tant que cadre bancaire affectée au desk énergie de UBA, et a servi le Groupe au Nigéria et dans nos filiales en Afrique pendant vingt-quatre ans.

Les autres nominations concernent :

Mme Sola Yomi-Ajayi, Directrice exécutive, Trésorerie et Banque internationale. Sola travaille pour le Groupe depuis 2004 et possède une vaste expérience internationale, qui lui a permis d'accéder au poste de DG de UBA America.

M. Ugochukwu Nwagodoh, Directeur exécutif, responsable des Finances et de la gestion des risques. Avant de rejoindre le Groupe UBA en octobre 2004, Ugo travaillait pour le cabinet PwC. Il a depuis occupé plusieurs de postes importants dans les domaines de la gestion du profit, de la conformité, du contrôle financier et de la rédaction/soumission de rapports.

M. Alex Alozie, Directeur exécutif et Directeur de l'exploitation du Groupe, qui a rejoint le Groupe en 2019 et a été le moteur de la transformation digitale et de l'efficacité opérationnelle du Groupe.

Mme Emem Usoro, Directrice exécutive de la North Bank. Emem travaille pour le Groupe depuis 2011 et a occupé plusieurs postes régionales de haut niveau à travers le Nigéria, couvrant les secteurs de services bancaires aux particuliers, aux entreprises et au secteur public.

Le Conseil a également annoncé le départ à la retraite des Administrateurs exécutifs suivants, qui ont terminé leur mandat, dont beaucoup continueront à servir le Groupe dans son ensemble dès l'obtention de l'approbation réglementaire d'une structure de société de portefeuille.

Kennedy Uzoka,

Uche Ike

Chukwuma Nweke

Ibrahim Puri

Chiugo Ndubisi

Une autre annonce a été faite au sujet du départ à la retraite d'un administrateur non exécutif, à savoir l'ambassadeur Joe C. Keshi, OON, qui a été vice-président du conseil d'administration. Ceci entre en vigueur le 1er août 2022 après l'achèvement de son mandat de douze ans.

Le Président du Groupe a félicité les Administrateurs sortants pour l'exécution satisfaisante de leurs mandats et leurs conduites exemplaires.

United Bank for Africa est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans l'ensemble du groupe et plus de 35 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains et au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et institutionnels, et mène des activités d'inclusion financière tout en mettant en œuvre des technologies de pointe.