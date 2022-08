Afrique: Esclavage - Le président ghanéen relance le débat sur les réparations

Dans une série de tweets ce mardi 2 août, Nana Akufo-Addo plaide pour que des réparations financières soient versées aux victimes de l'esclavage en Afrique, ajoutant qu'il est grand temps qu'il y ait un débat sur le sujet.

" Il est temps que l'Afrique - dont 20 millions de fils et de filles ont vu leur liberté réduite et ont été vendus comme esclaves - reçoivent également des réparations ", écrit Nana Akufo-Addo. " Il est maintenant temps de relancer et d'intensifier les discussions sur les réparations pour l'Afrique. Le moment est venu depuis longtemps ", estime-t-il en conclusion d'une série de tweets publiés ce mardi matin.

La veille, lors d'un sommet sur les réparations liées à l'esclavage, le président ghanéen a rappelé les effets dévastateurs de la traite des esclaves pour le continent, ajoutant que cette période a retardé le progrès économique, culturel et psychologique de l'Afrique. " Même si aucune somme d'argent ne pourra réparer les dommages causés par la traite des esclaves et ses conséquences qui se sont étendues sur plusieurs siècles, nous devons guérir des torts du passé ", affirme encore le président ghanéen.

Nana Akufo-Addo estime que l'ensemble du continent africain mérite des excuses de la part des nations européennes impliquées dans cette traite des esclaves. Et il exhorte l'Union africaine à s'engager avec les Africains de la diaspora et à former un front uni pour faire avancer la cause des réparations.

La question des réparations pour les victimes de l'esclavage n'est pas nouvelle, remarque l'historienne Miriam Cotthias ; elle a été abordée dès le début du XXe siècle par des leaders panafricains. Elle est ensuite revenue de façon récurrente, portée à la fois par des Afro-Américains aux États-Unis que par le mouvement abolitionniste européen, sans jamais toutefois aboutir totalement. " Il y a eu des pays leaders comme la Jamaïque, qui a créé la commission sur les réparations et qui a fédéré tous les États caribéens autour de cette demande en déterminant dix points principaux qui étaient nécessaires pour le développement de ces anciennes colonies esclavagistes, rappelle encore l'historienne. Mais du côté africain, cela n'a jamais été posé de façon aussi rigoureuse et tranchée. "