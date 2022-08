Angola: Élections 2022 - Le MPLA priorise le développement du secteur social - Luísa Damião

Ondjiva — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a déclaré mardi que son parti se proposait de promouvoir le développement équilibré de l'Angola et du capital humain, avec un accès accru aux services de santé et d'éducation. Pour Luísa Damião, qui s'exprimait mardi lors d'un meeting politique dans la ville d'Ondjiva, province de Cunene, le programme de gouvernance du MPLA pour 2022 à 2027, s'il remporte les élections, est centré sur l'homme, en tant que principale richesse du pays, au détriment des ressources naturelles.

A l'occasion, elle a défendu que les Angolais doivent être les acteurs des transformations socio-économiques que l'Angola recherche.

Selon la dirigeante, le MPLA propose de réduire les inégalités sociales, d'éradiquer la faim et l'extrême pauvreté, ainsi que de promouvoir l'égalité des sexes.

Elle a également souligné, comme priorité de sa formation politique, le développement équilibré et harmonieux du pays, la décentralisation et la déconcentration de l'administration publique, ainsi que la municipalisation et la tenue des élections locales dans le pays.

La vice-présidente du MPLA a aussi mis l'accent sur la modernisation des infrastructures du pays, la préservation de l'environnement, la diversification d'une économie durable et inclusive.

En faisant appel à la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la sécurité nationale, elle a plaidé pour la promotion de l'image et du rôle de l'Angola dans le contexte régional et international.

La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, séjourne dans la province de Cunene depuis lundi pour présenter les orientations de son parti (MPLA) dans la région, dans le cadre de la campagne électorale.

Lors des élections de 2017, le MPLA a obtenu 156,64 voix à Cunene, soit 89 % du total des voix, ce qui lui a permis d'élire les cinq députés.

La province de Cunene, considérée comme le " fief du MPLA ", a toujours élu cinq députés à l'Assemblée nationale.

Selon les données de la Commission provinciale électorale (CPE), Cunene a enregistré 430.899 électeurs, 644 bureaux de vote et 925 tables de vote.