Burkina Faso: AVC - Voici 8 facteurs de risques liés à nos habitudes

L'accident vasculaire cérébral ou AVC est un arrêt soudain de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Son caractère brusque le rend difficile à prévenir et les effets sont parfois irréversibles (mort, paralysie, handicap). Toutefois, la plupart des causes sont dues aux habitudes de vie que nous pouvons ajuster. Voici 8 facteurs de risques évitables de l'AVC.

Les chiffres sont de plus en plus alarmistes en ce qui concerne l'accident vasculaire cérébral (AVC) :

- 17 millions de personnes souffrent de la maladie dans le monde

- 30% de ces patients ont moins de 65 ans

- 6 millions de personnes meurent chaque année pour cause d'AVC et à l'horizon 2030, on pense qu'il y aura 70 millions de personnes qui vont vivre avec un handicap lié aux AVC.

Si certains facteurs de risque de la maladie sont hors-de-contrôle (âge, antécédent familiaux, sexe, etc.), d'autres sont au contraire liés aux habitudes de vie et peuvent donc être modifiés. L'American Heart Association (AHA) estime même qu'environ 80 % des AVC sont probablement évitables. Bien que nous ne soyons pas tous égaux face au risque, et certains individus étant potentiellement plus vulnérables pour plusieurs raisons, l'American Heart Association alerte sur ces facteurs de risque que nous pouvons contrôler au quotidien. Il s'agit de :

Le tabac

La nicotine et le dioxyde de carbone présents dans la fumée de cigarette peuvent endommager le système cardiovasculaire, selon l'American Heart Association. Selon une étude publiée en 2020, les fumeurs ont un risque 2,5 fois plus élevé d'avoir un AVC que ceux qui n'ont jamais fumé. Ce facteur de risque d'AVC à mesure que la consommation est plus élevée : ceux qui fument une à douze cigarettes par jour auraient un risque 2,3 fois plus élevé, tandis que les personnes qui fument plus de douze cigarettes par jour présenteraient un risque 2,8 fois plus élevé.

Une mauvaise alimentation

Un régime alimentaire qui comprend beaucoup d'aliments transformés et peu de fruits et légumes augmente fortement les risques d'AVC.

A l'inverse, "les régimes pauvres en sel, en graisses saturées et en aliments sucrés aident à réduire le risque d'AVC", a expliqué Amanda Ganem, cardiologue au Westmed medical group à White Plains, New York.

L'obésité

Un poids corporel trop élevé peut accélérer le rythme de vieillissement du cerveau et augmenter les risques d'AVC. Une personne est considérée comme obèse lorsque son indice de masse corporelle ou IMC (poids divisé par la taille au carré) est supérieur à 30 kg/m².

Maladie artérielle ou cardiaque non prise en charge

La maladie de l'artère carotide (rétrécissement de l'artère qui relie le cou et le cerveau), la maladie artérielle périphérique (rétrécissement des vaisseaux sanguins qui relient les muscles des jambes et des bras), la fibrillation auriculaire (un trouble du rythme cardiaque), les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque sont tous des facteurs de risque d'AVC.

Le diabète

Le diabète de type 1 et de type 2 augmente le risque d'AVC. Si on ne peut rien faire contre le premier, on peut prévenir le second en adoptant de bonnes habitudes d'hygiène de vie à savoir une alimentation saine et équilibrée, de l'exercice physique quotidien, une réduction du stress, le maintien d'un poids santé, etc.

Le manque d'exercice physique

La sédentarité et le manque d'exercice physique augmentent aussi les risques d'AVC et d'autres pathologies. L'Anses préconise de pratiquer une activité cardiorespiratoire pendant 30 minutes et 5 fois par semaine, de faire un renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine et de réaliser des exercices d'assouplissement 2 à 3 fois par semaine.

L'hypercholestérolémie

L'excès de cholestérol dans le sang peut finir par former des caillots sanguins responsables de nombreux accidents vasculaires cérébraux. Un faible taux de HDL ("bon" cholestérol) pourrait également augmenter le risque d'AVC chez les hommes, selon l'AHA.

Une anémie falciforme mal traitée

Cette pathologie entraîne une production de globules rouges 'falciformes", ce qui les rend "plus collants" aux parois des vaisseaux sanguins et peut donc potentiellement bloquer des artères et déclencher un accident vasculaire cérébral. Or, avec un bon traitement, il est possible de réduire le risque de nombreuses complications, y compris les AVC.