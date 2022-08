Soudan: Al-Burhan reçoit les ambassadeurs Soudanais désignés avant leur départ pour assumer leurs fonctions

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui dans son bureau, en présence du Ministre par intérim des Affaires Etrangères Ali Al-Sadiq, un certain nombre d'ambassadeurs Soudanais désignés avant leur départ pour assumer leurs fonctions.

Al-Burhan a présenté aux ambassadeurs un briefing détaillé sur les développements politiques généraux dans le pays et les efforts en cours pour parvenir à un consensus entre les composantes politiques et les parties prenantes, afin de sortir de la crise actuelle.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a ordonné aux ambassadeurs de déployer des efforts pour réaliser les intérêts suprêmes du pays conformément aux agendas nationaux, et pour œuvrer à l'établissement de partenariats avec les pays auprès desquels ils sont accrédités dans le cadre des intérêts communs et du respect mutuel.

Dans une déclaration à la presse au nom des ambassadeurs, l'ambassadeur Soudanais désigné à Washington, Mohamed Abdallah Idris, a affirmé leur engagement à mettre en œuvre les directives du Président du Conseil de Souveraineté et à accomplir les devoirs qui leur sont assignés avec dévouement, d'une manière qui serve les intérêts du Soudan et réponde aux aspirations de son peuple pour la sécurité et la stabilité, et d'une manière qui renforce les exigences de la période de transition.

L'ambassadeur a souligné que l'intérêt régional et international croissant dans la situation au Soudan découle du fait que le Soudan est un pays pivot dans la région, ajoutant que le Président du Conseil de Souveraineté a souligné lors de la réunion que les portes de la coopération conjointe entre le Soudan et les autres pays resteront toujours ouvertes sur les niveaux continental et international.

Il convient de noter que les ambassadeurs qui se dirigent vers leurs lieux de travail à l'étranger sont:-

L'Ambassadeur Mohamed Abdallah Idris - États-Unis, résidant à Washington.

L'Ambassadeur Siddiq Mohamed Abdallah - République de Hongrie, résidant à Budapest.

L'Ambassadeur Mohamed Yusuf Ibrahim - République du Nigeria, résidant à Abuja.

L'Ambassadeur Sayed El-Tayeb Ahmed - République d'Italie, résidant à Rome.

L'Ambassadeur Abdel-Baqi Hamdan Kabir - la Belgique, résidant à Bruxelles.

L'Ambassadrice Amira Abdallah Mohamed Aqarib - République de Corée du Sud, résidant à Séoul.