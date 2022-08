Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté reçoit un message du Président Français

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé le souci du Soudan de relancer les relations bilatérales avec la République Française et de développer la coopération conjointe dans les divers domaines pour servir les intérêts communs des deux pays.

Al-Burhan a reçu, lors de sa rencontre avec l'Ambassadrice de la France au Soudan Raja Rabia dans son bureau aujourd'hui en présence du Ministre par intérim des Affaires étrangères Ali Al-Sadiq, un message de remerciements du Président Français Emmanuel Macron, en réponse à un message de félicitations qu'il lui a envoyé à l'occasion de la fête Nationale de son pays.

Lors de sa rencontre avec l'Ambassadrice de France, le Président du Conseil de Souveraineté a salué le soutien de Paris au processus de transition démocratique dans le pays, exprimant ses remerciements pour l'intérêt du Président Français, Emmanuel Macron, et son souci de soutenir la période de transition et de pousser les relations bilatérales entre Khartoum et Paris vers de plus larges horizons.

En ce qui concerne le progrès du processus de transition démocratique dans le pays, le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé son souci pour compléter le processus de transition démocratique dans le pays, menant à des élections libres et équitables.

Son Excellence a réitéré la position des forces armées a réitéré la position des Forces Armées de ne pas s'accrocher au pouvoir, ajoutant qu'elles attendaient depuis près de dix mois que les forces politiques parviennent à un consensus, notant que ce que les médias avaient récemment circulé sur l'intention de la composante militaire de choisir un premier ministre était faux et sans fondement.

Al-Burhan a appelé les amis du Soudan à soutenir les efforts du mécanisme tripartite pour accélérer le processus du dialogue national Soudanais.

Pour sa part, l'ambassadrice de France au Soudan, Raja Rabia, a affirmé le soutien continu de son pays au processus de transition démocratique du pays, menant à des élections libres et équitables à la fin de la période de transition.

L'Ambassadrice a exprimé ses remerciements au Président du Conseil de Souveraineté pour son message de félicitations au Président Emmanuel Macron, à l'occasion de la Fête Nationale de la France.

Elle a souligné le souci de son pays de développer les domaines d'échange scientifique et culturel entre Khartoum et Paris, et que l'Ambassade de France à Khartoum avait pris un certain nombre de pas pratiques à cet égard.

L'ambassadrice a affirmé le soutien continu de Paris au secteur agricole au Soudan, ainsi que les réunions conjointes qui prennent place entre les hommes d'affaires Soudanais et Français dans le cadre du dialogue stratégique entre les deux pays dans le domaine économique.