Soudan: Daglo préside une réunion du comité de sécurité conjoint dans l'État de l'Ouest Darfour

Al-Geneina — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a présidé aujourd'hui une réunion du comité de sécurité conjoint au Palais des hôtes à Al-Geneina, capitale de l'Etat de l'Ouest Darfour.

Le représentant de la police, Lt. Général Mohamed Ibrahim Awadallah, a déclaré à la presse que la réunion, qui comprenait le comité de sécurité accompagnant la délégation du Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et le comité de sécurité de l'État, a écouté des rapports détaillés sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'Ouest Darfour, dans le cadre des mesures de sécurité prises récemment moyennant les réconciliations tribales qui ont été conclues par les tribus au conflit, ainsi que les efforts faits pour retourner les personnes déplacées et les réfugiés à leurs villages, et pour imposer la règle de l'Etat à travers le déploiement large de forces conjointes dans les localités de l'État pour protéger les citoyens.

Awadallah a expliqué que la réunion a été assurée sur la sécurité et la stabilité sociétale, et a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre toutes les forces régulières pour prévenir les phénomènes négatifs afin de protéger les gains réalisés dans l'État pour restaurer la sécurité, la paix et la normalité.