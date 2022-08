Angola: Elections 2022 - Le PRS promet la continuité du programme " Kwenda "

Dala — Le candidat du PRS à la présidence de la République, Benedito Daniel, a promis, ce mardi, dans la commune de Luma-Cassai, municipalité de Dala (Lunda Sul), de poursuivre le programme de transferts monétaires sociaux (Kwenda), une initiative du Gouvernement actuel.

Le leader du PRS, qui se trouve dans la région orientale de l'Angola (Moxico et Lundas Sul et Norte) depuis quatre jours, a été impliqué dans diverses activités de "chasse" au vote, dans le cadre de la campagne électorale.

S'exprimant lors d'un meeting, l'homme fort du PRS a reconnu que Kwenda est un programme du Gouvernement et non des partis politiques, c'est pourquoi, s'il remporte les élections du 24 août, il promet de poursuivre et de donner plus d'ampleur à ce projet financier.

Kwenda est un programme cofinancé par le Gouvernement angolais et la Banque mondiale (BM), dont le budget est estimé à plus de 300 millions de dollars, et à pour objectif à minimiser la pauvreté des familles vulnérables et alloue 25.500 Kwanzas à chacune par trimestre.