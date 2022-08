Congo-Brazzaville: Santé publique - Début des consultations médicales gratuites à Bacongo

La Société congolaise de d'hypertension artérielle et médecine interne organise du 2 au 5 août au marché-Total, en partenariat avec le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) et la mairie de l'arrondissement 2 Bacongo, la campagne de dépistage gratuit de l'obésité, du diabète et de l'hypertension artérielle.

Le coup d'envoi de ces consultations médicales gratuites a été lancé le mardi par l'administrateur maire de l'arrondissement 2 Bacongo, le Dr Simone Loubienga. Après s'être dépistée au diabète et à l'hypertension artérielle, elle a invité les habitants de Bacongo à aller massivement se faire dépister. " Je viens de faire prendre ma tension et ma glycémie. À travers ce geste, je voudrais demander à la population d'adhérer massivement à cette opération de dépistage, parce que lorsqu'on est dépisté très tôt, on évitera les forces graves du diabète, de l'hypertension et de l'obésité ", a-t-elle exhorté.

Selon le Dr Simone Loubienga, l'hypertension est pourvoyeuse de beaucoup de conséquences, dont les accidents vasculaires cérébraux. Elle peut aussi toucher, a-t-elle dit, le cœur et les reins. " L'obésité aussi peut entraîner certaines conséquences dont l'hypertension et le diabète. Celui-ci peut, à son tour, affecté les reins et pas mal d'organes dont les yeux. Lorsqu'une maladie est découverte très tôt, le traitement est prescrit tôt, les complications vont tarder à arriver ", a conclu l'administrateur maire de Bacongo, déplorant le fait que les Congolais ont perdu les habitudes de pratiquer la médecine préventive.

Organisée depuis 2017 au mois de mai en République du Congo, sous l'impulsion de la Société internationale de l'hypertension artérielle, cette campagne de dépistage se déroule cette année jusqu'au 31 août prochain. Spécialiste en prévention cardiovasculaire, le Dr Christian Kouala-Landa a rappelé que cette opération qui devrait être en principe organisée dans tout le pays se limitera à certaines localités à cause du manque de financements.

" Dans le monde, les maladies cardiovasculaires sont en train de prendre de l'ampleur ; c'est donc la meilleure stratégie de dépister cela tôt pour que la prise en charge soit précoce. Le but est d'éviter que les gens accèdent au stade de complications. Normalement, cette campagne se passe en mai, mais cette année nous avons pris du retard en choisissant les mois de juin, juillet et août. D'ici au 31 août, nous allons nous redéployer dans les parties nord et sud du pays où nous avions déjà eu à mener des activités dans plusieurs localités ", a expliqué le Dr Christian Kouala-Landa, cardiologue au CHU-B.