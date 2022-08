Congo-Brazzaville: Peinture - Les ateliers vacances se poursuivent au musée Cercle africain

Ouverts le 4 Juillet au musée Cercle africain de Pointe-Noire, les ateliers vacances de peinture occupent les enfants de 8 à 16 ans jusqu'au 30 septembre qui s'adonnent à l'activité avec allégresse sous les yeux des formateurs. Le musée Cercle africain, à travers les ateliers vacances, veut éloigner les enfants de l'oisiveté, des distractions malsaines et de l'emprise des écrans et des réseaux sociaux. C'est aussi un moyen pour éveiller les talents en peinture chez les enfants.

Sous la supervision des formateurs que sont les peintres Guillaume Makany et Ange Luttera Nzaou, les enfants griffonnent, façonnent des dessins et des œuvres picturales avec passion. Chloé et Mariana, deux des enfants inscrits aux ateliers, avouent y tirer plaisir en dessinant une pomme, une papaye, un oiseau, un poisson, un gobelet ou des personnes. " C'est une façon de s'exprimer ", ont-elles ajouté.

Parent d'élève, Emma Sylvie Ngouamba n'a pas caché sa satisfaction après quelques jours de formation seulement. " Ma fille qui a 12 ans était très nulle en dessin. Aujourd'hui, après ces cours, je constate une nette amélioration. C'est comme si l'atelier a provoqué un déclic chez elle en éveillant un talent caché. J'encourage donc les parents à amener les enfants aux ateliers vacances qui feront peut-être que le talent endormi des enfants puisse éclore ".

Sorelle Dianzenza, une parente, a également constaté des progrès en dessin chez son enfant qui arrive maintenant à faire la synthèse des couleurs et a considérablement améliorer sa manière de colorer les dessins. Ces prouesses que réalisent les enfants enchantent les parents mais aussi les instructeurs en peinture qui, chaque jour, transmettent leurs connaissances et savoir-faire selon leurs différents niveaux (niveaux embryonnaire, médian ou avancé).

" On alterne les cours de dessin et de peinture pour maintenir le rythme de l'apprentissage qui doit rester un moment de gaieté. Nous procédons aussi à quelques évaluations pour jauger le niveau d'apprentissage des enfants au fur et à mesure que nous avançons jusqu'à la fin des ateliers quand les enfants exposeront leurs œuvres devant les parents ", a rencheri Ange Luttera Nzaou.

Selon lui, ces ateliers permettent aussi de cultiver l'amour de la peinture, la volonté, la patience et la passion. " Au début, nous avons constaté que les enfants étaient un peu timides. Mais, au fil des jours, la timidité est vaincue. Les enfants sortent des choses merveilleuses qui font plaisir.

Ce genre d'initiative devrait être encouragé pour stimuler les aptitudes de l'enfant qui doit également élargir ses compétences dans d'autres domaines comme l'art pictural ou le dessin. Quand un talent est détecté précocement, on peut le façonner et en faire une pépite ", a-t-il conclu.