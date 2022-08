Congo-Brazzaville: Force publique - La gendarmerie désormais rattachée au ministère de la Sécurité

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a transmis le 2 août à Brazzaville les compétences techniques de la gendarmérie à son homologue de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou. Les deux ministres ont signé le procès-verbal relatif au transfert de compétences techniques de la gendarmerie nationale au ministère de la Sécurité, en présence des différentes composantes de la force publique.

Le regroupement des deux corps avait été décidé en Conseil des ministres le 26 mai 2021. L'objectif visé par le gouvernement étant de renforcer les moyens de lutte contre la délinquance, les violences urbaines et périurbaines et accroître la sécurité de proximité.

Pour ce faire, par note de service n°0253/MDN/MSOP du 09 septembre 2021, les deux ministères ont mis en place un groupe de travail interministériel, chargé de la formalisation du transfert organique de la gendarmerie nationale à sa nouvelle structure de tutelle ; de l'élaboration et de la présentation, au Parlement, du projet de loi sur le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère chargé de la Sécurité en vue de son adoption.

" Nous avons respecté les instructions du président de la République, chef suprême des armées qui a décidé du rattachement de la gendarmerie au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public pour plus d'efficacité dans les missions de défense et de sécurité de la nation, ainsi que du peuple ", a déclaré à l'issue de la cérémonie, le rapporteur du groupe de travail interministériel, le colonel de police, Béranger Kissa Mbani.

Il a, par ailleurs, évoqué le transfert d'autorité, soulignant que désormais la gendarmerie nationale qui était rattachée au ministère de la Défense nationale va être subordonnée au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public. " Nous, dans les forces de défense et de sécurité, parlons d'autorité parce que la hiérarchie qui nous commande a autorité sur nous les hommes, et nous exécutons les missions", a-t-il expliqué.